Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kuruyor. Şiddete teşvik eden paylaşımlar nedeniyle Donald Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Donald Trump yaptığı açıklama ile kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı.

Donald Trump Sosyal Medya Platformu Açacak

Twitter geçtiğimiz gün Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını duyurmuştu. Donald Trump, Twitter hesabının süresiz askıya alınması sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. "Bunun olacağını tahmin ettim" diyen Trump açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

Yazılı açıklama Başkanlık makamının resmi hesabı olan POTUS üzerinden de paylaşıldı. Paylaşımın ardından Twitter yapılan paylaşımı sildi.

Neler Yaşandı? Trump'ın Twitter Hesabı Neden Kapatıldı?

6 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basılmıştı. Biden'ın zaferini kabul etmeyen Trump destekçileri, Kongre önünde polis ile karşı karşıya gelmişti ve polisler ile Trump destekçileri arasında çatışma yaşanmıştı.

Donald Trump da olayların yaşandığı sırada sosyal medya hesapları üzerinden bir dakikalık video paylaşmıştı. Başkan videoa yandaşlarına seçimin "hileli" olduğu konusunda ısrar etmeye devam ederken "eve gitmelerini" söylemişti.

Sosyal medya devleri yayınlanan videoyu çok kısa süre içerisinde silmiş ve Trump'ın hesabını askıya almıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada da "@realDonaldTrump hesabını yakından incelediğimizde, son zamanlarda bu hesaptan yapılan paylaşımları şiddete teşvik ettiğini ya da dışarıdan şiddete teşvik edici göründüğünü tespit ettik. Çarşamba günü yaşanan korkunç olaylardan sonra Twitter kullanıcı sözleşmesi üzerinde değişikliğe gittik ve bu gibi olaylara sebebiyet verebilecek paylaşımların sahipleri hakkında yeni kurallar ekledik." cümlelerine yer verilmişti

Donald Trump'ın nasıl bir sosyal medya platformu kuracağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.

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