Twitter'ın Hint Rakibi Koo İlginç Bir Adım Attı

Hintlilere ait sosyal medya uygulaması Koo, platformuna güvenilirlik ve güven getireceğine inandığı alışılmadık bir adımla Çarşamba günü kullanıcılarına gönüllü bir kendi kendini doğrulama hizmetini tanıttı.

Bengaluru merkezli girişim, platformundaki kullanıcıların devlet onaylı kimlik kartlarını kullanarak profillerini "saniyeler içinde" kendi kendilerine doğrulama seçeneğine sahip olacağını söyledi. Koo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Aprameya Radhakrishna, TechCrunch'a verdiği bir röportajda özelliğin paylaşım kalitesini artırmak ve spam gönderenler, botlar ve anonim troller gibi kötü unsurları engellemek için tasarlandığını söyledi. Radhakrishna, bir grup kullanıcının sosyal medya platformlarına olumsuz katkıda bulunma eğiliminde olduğunu ve buna karşı bu tarz önlemler gerektiğini belirtti.

Hesaplarını Doğrulayan Kullanıcılar Onay Tiki Alıyor

Kendilerini doğrulayan kullanıcılar, bir gönderiye yorum yaptıklarında adlarının yanında yeşil bir onay işareti alıyor. Ayrıca doğrulanmış kullanıcıların gönderileri ve yorumları platformda çok daha ön planda olacak.

Sosyal medya platformlarında genellikle ünlüler ve halka mal olmuş kişiler için bir doğrulama rozeti veriliyor ve bu da onu gıpta edilen bir özellik hâline getiriyor ancak Koo uygulaması için durum farklı. Kullanıcılar, hesaplarını Yeni Delhi'nin dijital kimlik veritabanı Aadhaar'dan benzersiz biyometrik numaralarına bağlayarak kendilerini doğrulayabilecekler. Kimlik doğrulama için Aadhaar'a kayıtlı telefon numaralarına tek seferlik bir şifre alacaklar.

Radhakrishna, bu girişimin kullanıcıları doğrulamak için üçüncü parti bir firmayla çalışacağını ve kullanıcıların kimliklerini saklamayacağını söyledi. Bu, girişimin kullanıcıların kişisel verilerini kolluk kuvvetleriyle paylaşabilecek bir konumda olmaktan kurtaracağını söyledi.

Doğrulama ile ön plana çıkma ve profiline onay rozeti alma mevcut sosyal medyalarda gördüğümüz bir şey değil. Gelecekte Twitter, Instagram gibi önde gelen sosyal medya şirketlerinin de böyle bir adım atıp atmayacağı merak konusu.