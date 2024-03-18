Uber Yine Taksicilerle Karşı Karşıya: 178 Milyon Dolar Tazminat!

Uber, Avustralya'da araç paylaşım şirketinin yerel pazara girmesiyle gelir kaybına uğradıklarını iddia eden binlerce taksi şoförüne tazminat olarak 271,8 milyon A$ (178 milyon $) ödemeyi kabul etti.

Davayı 2019 yılında açan Maurice Blackburn Lawyers, yaptığı açıklamada Uber Technologies Inc. şirketinin 8.000'den fazla taksi ve kiralık araç sahibi ve sürücüsü tarafından açılan toplu davayı çözüme kavuşturduğunu belirtti. Hukuk firması ödemeyi Avustralya hukuk tarihindeki beşinci en büyük toplu dava anlaşması olarak tanımladı.

Uber, Avustralyalı Taksi Şoförlerine 178 Milyon Dolar Ödeyecek

Maurice Blackburn Avukatlık Bürosu Müdürü Michael Donelly yaptığı açıklamada, "Uber eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmuştur." dedi. Uber yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana Avustralya eyaletlerindeki taksi tazminat programlarına "önemli katkılarda" bulunduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bugün önerilen uzlaşma ile bu eski sorunları kesin bir şekilde geçmişte bırakıyoruz." ifadesine yer verilirken, araç paylaşım şirketi anlaşmanın ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Uber hâlihazırda dünyanın dört bir yanında taksicilerle mücadele ediyor. Aralık ayında 2.500 Fransız taksi şoförünün açtığı davayı kazanan Uber'e karşı Paris'teki bir mahkeme şirketin haksız rekabet eyleminde bulunmadığına hükmetmişti. Öyle ki herkesin hatırlayacağı üzere benzer bir süreç ülkemizde de yaşanmıştı.

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