Uber Zarara Doymuyor: Bir Yılda Milyarlarca Dolar Kaybetti

Geçtiğimiz saatlerde dördüncü çeyrek faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulunan Uber son çeyrekte de zarar ettiğini açıkladı.

Zararı Çığ Gibi Büyüyor

2019 yılı son çeyrek raporlarını açıklayan Uber, bu rapora göre ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan bu dönemde yaklaşık olarak 1,2 milyar dolar zarar etti. Bu miktar ne kadar yüksek gözükse de ikinci çeyrek sonuçları kadar çarpıcı değil. Nitekim nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte 5,2 milyar dolar zarar açıklanmıştı.

Eğer geçen yıl açıklanan tüm raporları göz önüne alırsak şirketin 2019 yılında yaklaşık 8,5 milyar dolar zarar ettiğini görüyoruz. Buna karşın şirket, 2020 yılı itibarıyla net kar elde edebileceğini düşünüyor. Uber bu muazzam zararları gidermek ve nasıl kara geçebileceğini göstermek adına önemli bir yatırımcı baskısı altında.

Geçtiğimiz yıl halka açılan Uber, ilk halka açılıştan bu yana yatırımcılara ciddi miktarda para kaybettirmeyi başardı. Halka açılmasından bu yana kendisi de para kaybetmeye devam eden şirket, uygulama tabanlı taşımacılığın uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından bazı soru işaretlerini ortaya çıkardı.

2020 yılının sonu itibarıyla net kar elde etmeyi beklediklerini söyleyen şirket, 2021 yılının ilk karlı yılları olacağını düşündüklerini söyledi. Peki siz Uber'in geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.