Ubisoft Çalışanları Greve Başlıyor: Peki Neden?

Fransız sendikaları ülkedeki Ubisoft çalışanlarını, yetersiz ücret artışlarına tepki olarak 14 Şubat 2024 tarihinde greve çağırıyor.

Video oyunu çalışanları sendikası STJV, web sitesinde önemli bir grev çağrısı yayınladı ve Assassin's Creed serisinin arkasındaki ekip Ubisoft ile "kabul edilebilir bir uzlaşma" bulmaya ve ücret endişelerini gidermeye çalıştığı son müzakerelerin başarısız olduğunu söyledi.

STJV, "Ubisoft yönetimi, keyfi maliyet azaltma hedeflerini tutturmak için, üst üste ikinci yıl enflasyonun altında kalacak zamlara ayrılmış bir bütçe teklif etti." dedi.

Ubisoft Çalışanları Hak Ettiği Maaş Artışını Alamıyor

Sendika ile konuşan hoşnutsuz çalışanlar, Ubisoft beklentileri aşmaya devam ederken çalışanların neden düşük zamları kabul etmeleri gerektiğini sordu. Geçen yıl şirket, ikinci çeyrek net gelirin 554,8 milyon euroya ulaştıktan sonra "hedefin oldukça üzerinde" olduğunu belirtmişti. Bu eğilim üçüncü çeyrekte de devam etti ve Ubisoft daha dün 3. çeyrek net gelirlerinin 626,2 milyon euro ile "hedefin biraz üzerinde" kaldığını belirtti.

Kısacası bu, şirketin kendi hedeflerini aştığı anlamına geliyor ancak Fransa'daki çalışanlar bu başarıdaki rolleri için yeterince ödüllendirilmediklerini düşünüyorlar.

Yetkililer, Ubisoft'un grev gerçekleşmeden önce çalışanlarla bir anlaşmaya vararak grevi sona erdirmesinin tamamen mümkün olduğunu ancak müzakerelerin haftalardır sürdüğü göz önüne alındığında bunun pek olası görünmediğini söylediler.

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