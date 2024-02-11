Ubisoft CEO’su GTA 6 Çıkışından Umutlu Olduğunu Söyledi!

GTA 6, şu anda dünyanın en çok beklediği oyunlar arasında listenin birincisi olabilir. Fakat Grand Theft Auto 6'nın Take-Two ve Rockstar dışında tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini kimse bilmiyor.

Ancak bazıları tahmin yürütmek için diğerlerinden daha iyi konumda olabilir. Bu konuda daha donanımlı tahmincilerden biri de Ubisoft CEO'su Yves Guillemot’tur.

CEO’nun işi, rakiplerin devasa oyun sürümlerini hesaba katan iş planları yapmaktır. Guillemot şu anda GTA 6'nın Mart 2025'ten sonra bir tarihte piyasaya sürülmesini bekliyor ve bu konuda oldukça iyi hissediyor.

Ubisoft’a göre GTA 6 Oyun Sektörüne Farklı İnsanları Çekecek

Ubisoft'un 3. çeyrek kazanç görüşmesi sırasında Guillemot'a, GTA 6'nın resmi olarak duyurulmasının ardından Ubisoft'un gelecek oyun dizisi hakkında ne düşündüğü soruldu.

Soruyu soran kişi, oyunun 2025 mali yılının sonunu hedeflemesinin beklendiğini, bunun da Ubisoft için 2025 yılının Ocak-Mart ayları arasında bir zaman anlamına geldiğini belirtti. Guillemot şu şekilde yanıt verdi:

"Geçmişte ne zaman GTA gibi büyük bir oyun çıksa, daha fazla insanın sektöre geri döndüğü ve bunun diğer oyunların da satmasına yardımcı olduğu gördük. Bunu kesinlikle görüyoruz. Gerçekten de ne zaman olacağını tam olarak bilmediğimiz bu oyunun lansmanı etrafında bir şeyler organize ediyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla genel olarak pazar için olumlu bir durum söz konusu ve GTA 5'in ilk lansmanı ve GTA 5 online oyununun lansmanı ile iyi bir lansman gerçekleştirdik, her seferinde lansmanını yaptığımız oyunlardan gerçekten iyi gelir ve kar elde etmeyi başardık.”

Yves Guillemot, GTA 6'nın 2025 yılının Nisan ayına kadar ya da daha sonra ortaya çıkmayacağını bekliyor. Bu tahmin Take-Two'nun sadece "2025" olarak verdiği resmi çıkış penceresine uyuyor. Ancak bu, GTA 6'nın yayıncısı Take-Two Interactive'in geçmişte yaptığı açıklamalara dayanarak bazılarının tahmin ettiğinden biraz daha geç.

Daha önce Take-Two, kendi 2025 mali yılında (Ubisoft'unki ile aynı hizada) piyasaya sürülecek "çığır açan oyunlar" hakkında cesur tahminlerde bulunmuş ve bunların "8 milyar doların üzerinde net ciroya" ulaşacağını, ardından 2026 mali yılında daha da yüksek sonuçlar elde edeceklerini söylemişti. Bu, GTA 6'nın perde arkasında sessizce geri itildiği anlamına gelebilir, ancak bu tahminin ilk etapta GTA 6 ile ilgili olması amaçlanmamış da olabilir, ancak bazı analistler bunu GTA 6'nın 2025 mali yılı oyunu olacağı anlamına aldı.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot ise GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin Ubisoft için iyi olacağını düşünüyor. Büyük AAA oyun şirketlerinin rekabet etmemek için oyunlarını farklı zamanlarda piyasaya sürdüğü biliniyor, bu yüzden Ubisoft'un kendi oyunlarını GTA 6 ile aynı zamanda çıkarmaktan kaçınmak istediği anlaşılıyor.

Guillemot'nun ayrıca GTA 6'nın oyun endüstrisine yeni oyuncular çekeceği düşüncesine katılıyor. Geçen yıl, oyunun PC için planlanmadığı ve çift kahramanlı bir hikâye sunacağı bilgileri sızdırılmıştı. Daha fazla bilgi için, oyun hakkında öğrendiğimiz her şeyi içeren bir yazıya bakabilirsiniz.