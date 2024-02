GTA 6 Muhtemelen 2025'in Başında Çıkacak: Tarih Verildi mi?

Rockstar Games, GTA 6'nın ilk ftagmanını beklenen tarihten önce paylaştığı andan beri pek çok haber gelen oyunla ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Fragmandan da gördüğümüz gibi 2025'te çıkacak olan oyun için net bir tarih verilmese de hangi aylarda çıkacağına yönelik fikirler gelmeye başladı.

Oyuncuların merakla beklediği oyunun fragmanı herkesi fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Grafikleri, hikayesi ve oyunun atmosferi oldukça gerçekçi ve dikkat çekici. Oyunun Vice City'de geçtiğini ve iki soyguncu çiftin hikayesini konu aldığını fragmanda net bir şekilde görüyoruz.

GTA 6 is likely releasing in early 2025!



Take-Two expects Fiscal 2025 (which ends March 31, 2025) to be a "vast, unique, and groundbreaking year" with $8 billion in net bookings. pic.twitter.com/hp679K4OxZ