GTA 6 Muhtemelen 2025'in Başında Çıkacak: Tarih Verildi mi?

Rockstar Games, GTA 6'nın ilk ftagmanını beklenen tarihten önce paylaştığı andan beri pek çok haber gelen oyunla ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Fragmandan da gördüğümüz gibi 2025'te çıkacak olan oyun için net bir tarih verilmese de hangi aylarda çıkacağına yönelik fikirler gelmeye başladı.

GTA 6 Çıkış Tarihi Netleşiyor!

Oyuncuların merakla beklediği oyunun fragmanı herkesi fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Grafikleri, hikayesi ve oyunun atmosferi oldukça gerçekçi ve dikkat çekici. Oyunun Vice City'de geçtiğini ve iki soyguncu çiftin hikayesini konu aldığını fragmanda net bir şekilde görüyoruz.

GTA 6 is likely releasing in early 2025!



Take-Two expects Fiscal 2025 (which ends March 31, 2025) to be a "vast, unique, and groundbreaking year" with $8 billion in net bookings. pic.twitter.com/hp679K4OxZ — GTA 6 Intel (@GTA6Intel) February 8, 2024

Pek çok detayın yer aldığı fragmanın sonunda da "Coming 2025" yazdığını gören tüm oyunseverler bu yılı beklemeye koyuldu. Ancak, GTA 6 Intel'in gece saatlerinde X'te paylaştığı bir gönderi aniden gündeme oturdu.

Tweette "Take-Two, 2025 Mali Yılı (31 Mart 2025'te sona erecek) 8 milyar dolarlık net rezervasyonla "geniş, benzersiz ve çığır açan bir yıl" olmasını bekliyor." yazıyor. Bu durum da GTA 6'nın 2025 başlarında Mart ayı civarında çıkacağına işaret ediyor.

Elbette henüz resmi bir açıklama olmadığının altını çizmek gerekiyor. Muhtemelen gün geçtikçe tarihlerde değişiklikler yaşanacak veya resmi açıklamalar yapılacaktır.

GTA 6 Fragmanı