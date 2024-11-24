Ubisoft Oyunlarının Yüklü Olduğu Windows 11 Bilgisayarlar Güncellenemiyor: İşte Sebebi!

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, devam eden Windows 11 güncellemeleri ile ilgili ilginç bir olayla gündeme geldi. Dev şirketin yapımcısının Ubisoft olduğu Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunların yüklü olduğu Windows 11 bilgisayarlara güncelleme desteğini geçici süreliğine kestiği bildiriliyor.

Özellikle Microsoft'un sadece Ubisoft oyunlarının yüklü olduğu bilgisayarların güncelleme desteğini durdurması kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak firmanın oldukça geçerli sebepleri var.

Microsoft, Ubisoft Oyunlarının Windows 11 24H2 Yüklü PC'lerde Sorun Yaşadığını Tespit Etti

Geçtiğimiz haftalardan itiabren pek çok kullanıcı, Windows 11 24H2 sürümünü yükledikten hemen sonra çeşitli Ubisoft oyunlarında sorun yaşadıklarını dile getirmeye başladı. Aktarılanlara göre bahsi geçen oyunlar, kendi kendine çöküyor, donuyor ve ses problemleri barındırıyorlardı.

Reddit başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında gündem olan şikayetler için harekete geçen Microosft ise belirlenen oyunların yüklü olduğu bilgisayarlarda güncelleme desteğini geçici süreliğine askıya almayı tercih etti. Dün akşam yapılan açıklamada, çözüm için Ubisoft ile birlikte çalışıldığını belirten şirket, bu süreçte Windows 11 24H2 güncellemesinin yüklenmemesini öneriyor..

Şikayetleri incelediğimizde sorun yaşayan oyunlar arasında Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, Avatar: Frontiers of Pandora gibi popüler yapımların olduğunu görüyoruz. Dileriz Ubisoft ve Microsoft iklisi en kısa zamanda güncelleme problemini ortadan kaldırabilir.

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