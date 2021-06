Ubisoft'un PvP Oyunu BattleCat Sızdırıldı: İşte Detaylar!

Ubisoft'un PvP oyunu BattleCat sızdırıldı. Halihazırda geliştirilme aşamasının başlarında olan oyuna dair ilk detaylar da ortaya çıktı. Bir nevi ortaya karışık diyebileceğiniz BattleCat hakkındaki ilk detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sızıntılar artık bildiğiniz gibi oyun dünyasının bir parçası haline geldi. Yani olağan bir durum olarak görülüyor. Bilhassa büyük bütçeli yapımlar genelinde yaşanan bu sızıntılar, zaman zaman büyük bütçeli olmasa da gelecek potansiyeli olan yapımlara kadar uzanıyor. Son dönemde Battlefield 6 bu sayede gündemden düşmemişti bildiğiniz gibi.

Bu haberimizde ise yeni bir Ubisoft oyununun sızıntısı gerçekleşti. Zaten Fransız yayıncının oyunlarını da resmi duyurularından önce sızdırıldığını bol bol görmüştük. BattleCat olarak haberdar olduğumuz bu oyun ise birçok oyunun karması olacak. Öyle ki, içinde Splinter Cell, Ghost Recon: Breakpoint ve The Division oyunlarından esintiler sunacak olup, Tom Clancy’s oyunlarına benzer bir PvP nişancı oyunu olarak konsollar ve PC için geliştiriliyor.

Ubisoft'un PvP oyunu BattleCat'ten İlk Detaylar

Twitter kullanıcısı Zer0Bytes tarafından kaynağının şirket için pazarlama dokümanı olduğu birkaç görüntü de bu sızıntılara eşlik etti. Daha sonradan silinmiş olan bu görüntülerin, Splinter Cell serisindeki Echelon, Ghost Recon: Breakpoint’teki Wolves ve The Division oyunlarından da Cleaners ve Outcasts topluluklarında oynanabilir karakterleri yönetebilecek oluşumuzu gösteriyor.

Belirtilene göre, oyundaki her bir sınıfın kendisine özgü sıradan ve nihai yetenekleri olacak. Mesela Outcast için bunlardan bir tanesinin Divine Intervation olacağı ve yakınınızdaki takım arkadaşınızın kısa bir süreliğine ölümünü engelleyebileceğiniz söyleniyor.

Sızdırılan bilgilerin arasında, Escort ve Ringleader adındaki iki oyun modunun da ismi geçiyor. Escort modu bir takımın bir paketi belirli bir noktaya ulaştırmaya ve diğer takımın da buna engel olmaya çalışmasına dayalı olacak iken, Ringleader ise ölen oyuncuların üzerlerindeki yüzükleri toplamanızı gerektirecek.

Söylenene göre BattleCat, geliştirilme aşamasının oldukça başlarında ve bu nedenle de 12 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ubisoft Forward sunumunda karşımıza çıkmayacakmış.

Fransız yayıncı tarafından gelen diğer son haberlerde, bir süre öncesine kadar Rainbow Six Quarantine olarak bilinen ama adının değiştirileceği söylenen oyunun Rainbow Six Extraction olacağı ve Ubisoft Forward sunumunda yeni bilgilerin paylaşılacağı var. Bunun haricinde, aynı sunumda The Division serisi ve 2022 yılında çıkacağı belirtilen Prince of Persia: The Sands of Time Remake ile ilgili yeni bilgilerin paylaşılmayacağı da resmi olarak onaylandı.