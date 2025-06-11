Ubisoft 10. Yılına Özel FPS Oyunu Bombasıyla Zirveye Yerleşti
Ubisoft, onuncu yıl kutlamalarını dolu dolu yaşıyor. Bu doğrultuda yeni bir güncellemeyle, FPS oyunu klasına damgasını Rainbow Six Siege X ile vurdu.
Ubisoft, Rainbow Six Siege'in 10. yılını kutluyor. Bu kutlama, yepyeni bir güncellemeyle gündeme geldi. Eski oyuncuların da oyuna dönmesini sağlayacak yeniliklerle Rainbow Six Siege X güncellemesi devrede. Güncellemede tüm mekanikler baştan tasarlanmış, görsel geliştirmeler sağlanmış ve yeni oyun modları eklenmiş.
Rainbow Six Siege X, "District" adlı özel bir haritada 6 kişilik takımların kapışabileceği "Dual Front" oyun modunu tanıttı. Burada oyuncular aynı anda hem saldırı hem de savunma yapıyor.
Oyun, son 24 saatte en yüksek 156.080 eş zamanlı oyuncuyu gördü. Rainbox Six Siege X fragmanı:
Ubisoft, Rainbow Six Siege X Güncellenmiş Hareket Mekanikleri
Ubisoft, güncelleme hakkını sadece oyun modlarından kullanmadı; hareket mekaniklerini de tamamen yeniledi. Oyuncular artık daha hassas ve keskin manevralar yapabiliyor, köşelerden çevik hareketlerle geçebiliyor ve duvar boyunca koşabiliyor.
Oyunda görsel şölen de var. Örneğin; Bank, Chalet ve Border gibi klasik haritalar elden geçirildi. Haritalarda yer alan interaktif öğeler (gaz borusu, kırılan objeler gibi) de manipüle edilebiliyor. Bir boruyu patlatarak oyunun gidişatını değiştirebilirsiniz.
Tüm görseller, 4K çözünürlükte dokularla bezendi. Gölgeler ve ışıklar çok daha gerçekçi ve dokulara derinlik katıyor.
Veteran Oyuncular İçin Özel Ödüller
2015 yılından bu yana oyuna emek veren oyuncular da unutulmadı. Bu oyunculara özel rozetler, süslemeler ve ödüller verilecek. Hem oyuna dönmeleri sağlanacak, hem de emekleri ödüllendirilecek.
Görsel ve mekaniklerin ardından kullanıcı erişebilirliğine de yatırım yapıldı. Oyuncular, iletişim tekerleğini kullanarak sadece birkaç tuşla mesaj gönderiyor. Tekerlekte "yardım lazım, ileride oyuncu var" tarzında mesajlar paylaşabiliyor.
Rainbow Six Siege X tamamen ücretsiz erişime açılmış durumda. Oyuna sahip olmayanlar bile şu anda Steam üzerinden indirip oynayabiliyor. Üstelik oyunda Türkçe arayüz desteği de bulunuyor. Rainbow Six Siege X sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit versions)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1 GHz, Intel Core i5-4590 @ 3.3 GHz, or better
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 460 (2 GB), NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 GB), or better
- DirectX: Sürüm 12
Maksimum
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit versions)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1 GHz, Intel Core i5-4590 @ 3.3 GHz, or better
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 560 (4 GB), Intel ARC A380 (6 GB), NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB), or better
- DirectX: Sürüm 12
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