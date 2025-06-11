165Hz Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus'ın oyun telefonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni telefon yüksek yenileme hızı ve çok güçlü işlemcisiyle öne çıkacak. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Ace 5 Racing ve Ace 5 Ultra modellerini tanıtan OnePlus, oyun telefonu üzerinde çalışıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte yeni telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü bir işlemci ile gelecek.

OnePlus'tan Çok Güçlü Oyun Telefonu Geliyor

OnePlus'ın oyun telefonu üzerinde çalıştığı iddia edildi. Telefonun ismi henüz belli değil ancak Ace 6 serisine ait bir modeli olması bekleniyor. İddiaya göre telefonun ekranı 165Hz yenileme hızı sunacak. Böylece üst düzey bir deneyim elde edilecek.

Telefonda MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alacağı öne sürüldü. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Söz konusu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile herhangi bir kasma ve donma olmadan oynanabilecek. Bu da oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Telefonda Immortalis-G925 MC12 GPU da bulunacak.

OnePlus'ın ayrıca oyun tableti üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Oyun odaklı tabletin tıpkı yukarıda bahsettiğimiz telefon gibi 165Hz yenileme hızı sunacağı ve MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisine sahip olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

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