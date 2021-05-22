Ubisoft Store Legendary İndirimleri Başladı!

Ubisoft Store'da Legendary indirimleri başladı. İki hafta kadar sürecek olan kampanyada, yüzlerce oyun ve indirilebilir içerik sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.
Bu aralar indirim kampanyaları üst üste geliyor desek, yalan olmaz. Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce Epic Games Store mağazası üzerinde Epic MEGA İndirim ve Steam üzerinde de Paradox Interactive oyunları için iki yeni indirim kampanyası başlamıştı. Bu hafta, bir yenisinin Ubisoft mağazası üzerinde de başlamış olduğunu söyleyelim. Eğer Fransız yayıncının oyunları ilginizi çekiyorsa, buradan sayfasına ulaşabilirsiniz.
3 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Legendary indirimleri, özel sürümleri dahil birçok farklı oyun ve indirilebilir içerik genelinde % 20 - % 85 arasında değişen oranda tasarruf imkanı sunuyor. Ama bütün her şeyin bu kadar ile sınırlı olmadığını söyleyelim. Öyle ki LEGEND20 kodunu kullanmanız durumunda, halihazırdakilere ek olarak % 20 oranında bir indirim hakkınız daha oluyor. Diğer bir deyiş ile güncel fiyatı % 60 oranında düşmüş olan bir oyun, otomatik olarak % 80 oranında inmiş oluyor.
Ubisoft Store'da Legendary İndirimleri Detayları
Peki indirimde dikkat çeken oyunlar ve indirilebilir içerikler hangileri? Yelpazemiz epey geniş olduğu için, aslında tercih edebileceklerinizin çok fazlaca olduğunu söyleyebiliriz. Bizler önerilerimizi aşağıya eklediğimiz liste ile belirtelim. Ancak siz her zaman olduğu gibi tamamını enine boyuna incelemek için sayfaya uğramayı ihmal etmeyin.
- Anno 2205 Ultimate Edition - % 75 indirimle 56.25 TL
- Anno History Collection - % 50 indirimle 89.50 TL
- Assassin's Creed American History Pack - % 63 indirimle 182.03 TL
- Assassin's Creed Ezio Auditore Pack - % 71 indirimle 59.73 TL
- Assassin's Creed Valhalla + Immortals: Fenyx Rising - % 41 indirimle 292.05 TL
- Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs Legion - % 41 indirimle 292.05 TL
- Brothers in Arms - Hell's Highway - % 60 indirimle 14 TL
- Far Cry 3 - % 85 indirimle 10.50 TL
- Far Cry Platinum Pack - % 79 indirimle 291.26 TL
- For Honor Complete Edition - % 75 indirimle 112.25 TL
- Immortals: Fenyx Rising - % 50 indirimle 134.50 TL
- Prince of Persia: Warrior Within - % 80 indirimle 9 TL
- South Park: The Fractured but Whole Gold Edition - % 75 indirimle 101.25 TL
- Steep - X Games Gold Edition % 80 indirimle 35.80 TL
- The Crew 2 Gold Edition - % 80 indirimle 81 TL
- Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - % 70 indirilme 67.50 TL
- Tom Clancy's Splinter Cell Collection - % 80 indirimle 47.80 TL
- Watch Dogs 2 Gold Edition - % 80 indirimle 89.80 TL
- Watch Dogs Complete Edition % 75 indirimle 56.25 TL
- Zombi - % 75 indirimle 22.25 TL
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