Ubisoft Store Legendary İndirimleri Başladı!

Ubisoft Store'da Legendary indirimleri başladı. İki hafta kadar sürecek olan kampanyada, yüzlerce oyun ve indirilebilir içerik sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.

Bu aralar indirim kampanyaları üst üste geliyor desek, yalan olmaz. Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce Epic Games Store mağazası üzerinde Epic MEGA İndirim ve Steam üzerinde de Paradox Interactive oyunları için iki yeni indirim kampanyası başlamıştı. Bu hafta, bir yenisinin Ubisoft mağazası üzerinde de başlamış olduğunu söyleyelim. Eğer Fransız yayıncının oyunları ilginizi çekiyorsa, buradan sayfasına ulaşabilirsiniz.

3 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Legendary indirimleri, özel sürümleri dahil birçok farklı oyun ve indirilebilir içerik genelinde % 20 - % 85 arasında değişen oranda tasarruf imkanı sunuyor. Ama bütün her şeyin bu kadar ile sınırlı olmadığını söyleyelim. Öyle ki LEGEND20 kodunu kullanmanız durumunda, halihazırdakilere ek olarak % 20 oranında bir indirim hakkınız daha oluyor. Diğer bir deyiş ile güncel fiyatı % 60 oranında düşmüş olan bir oyun, otomatik olarak % 80 oranında inmiş oluyor.

Ubisoft Store'da Legendary İndirimleri Detayları

Peki indirimde dikkat çeken oyunlar ve indirilebilir içerikler hangileri? Yelpazemiz epey geniş olduğu için, aslında tercih edebileceklerinizin çok fazlaca olduğunu söyleyebiliriz. Bizler önerilerimizi aşağıya eklediğimiz liste ile belirtelim. Ancak siz her zaman olduğu gibi tamamını enine boyuna incelemek için sayfaya uğramayı ihmal etmeyin.