Irak'ta Bir Bebek Üç Penisle Doğdu: Doktorlar Şaşkın

Irak'ta üç penisle doğan bebek şok ediyor. Bir bebeğin 2 cm'lik ve 1 cm'lik fazladan penislerle doğduğu aktarıldı. Irak'ın Duhok şehrinde doğan çocuk, fazladan iki penisi aldırmak için ameliyat olmak zorunda kaldı.

Doktorlar, Irak'ta bir bebeğin dünyada üç penisle doğan ilk insan olduğunu iddia ediyor. Daha önce hiç rapor edilmemiş triphallia (üç penis) adı verilen bu durum, başta Iraklı doktorlar olmak üzere bilim dünyasında merak uyandırdı. International Journal of Surgery Case Reports adlı tıp dergisinde vaka detaylandırıldı.

Üç penisle doğan bebek şok ediyor

Daily Mail'in bildirdiğine göre kimliği belirsiz çocuk, üç penisi olduğu keşfedildiğinde üç aylıktı, ancak bu durumun doğumunda keşfedilme nedeni belirtilmedi.

Duhok şehrinde yaşayan aile, üç aylık bebeğin skrotumunda şişlik ve “iki çıkıntı” olduğunu fark etti ve bebeği hastaneye götürdü. Ancak doktorlar, bu çıkıntıların 2 cm ve 1 cm uzunluğunda penis olduğunu keşfetti. Buna rağmen penislerin çalışabileceği bir organ sistemi yoktu. Yani bu küçük penislere özel bir üretra veya üreme sistemi gelişmemişti. Rapora göre fazladan penislerden sadece birinin baş bölgesi oluşmuştu.

Bebeğin hamilelik sırasında alkol veya uyuşturucuya maruz kalıp kalmadığını araştırdılar, ancak annenin herhangi bir zararlı madde almadığı doğrulandı.

Vakanın nasıl gerçekleşmiş olabileceği konusu ise henüz bilinmiyor. Ancak en iyi seçeneğin bu penislerin alınması olduğuna karar verildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan ameliyat kapsamında bebeğin iki penisi anestezi yapılarak alındı.

Doktorlar, bu vakaya ilk kez 1609'da görülen ve bir bebeğin birden fazla penisle doğduğu bir durum olan aşırı penis teşhisi koydu. Rapor, her beş ila altı milyon doğumdan birini etkilediğini ve bir vakadan diğerine asla aynı olmadığını söyledi. Dr. Shakir Saleem Jabali liderliğindeki Irak ekibi, bebekte başka herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Tıp literatüründe bugüne kadar iki penisle doğan yaklaşık 100 bebek bildirildi ve bazı vakalarda her iki penisin de sağlıklı olduğu ifade edildi. Daha önce Hindistan'daki doktorlar, üç penisli ve anüssüz doğan iki yaşındaki bir çocuğu tedavi ettiklerini söylediler, ancak olay hiçbir tıp dergisinde aydınlatılmadı.

Bazen çift mesane gibi sorunlar da oluşabiliyor. Örneğin Rusya'da iki penisle doğan bir bebeğin üçüncü bacağı var fakat anüsü yoktu.