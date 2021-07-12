Uçağın Kapısını Açmaya Çalışan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Uçağın kapısını açmaya çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu. Uçaktaki görevlilere saldırdığı ve uçuşun tam ortasında kapıyı açmaya çalıştığı ileri sürülen kadının uçaktaki bir koltuğa bantlanmış bir şekilde oturduğu video, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça konuşuldu.

Sosyal medyada yayımlanan videoda yer alan vücudu koli bandı ile koltuğa bağlanmış gri saçlı bir kadın, American Airlines ile uçuyordu. Görüntüler "lol.ariee" isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Uçaktaki görevliler, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre kadın uçaktan inerken olabildiğince sakin bir yaklaşım benimsedi.

Uçağın Kapısını Açmaya Çalışan Kadın Neden Bantlandı?

"Lol.Ariee" isimli TikTok kullanıcısı, 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen iki saatlik uçuşun uçak hareket etmeden önce en az üç saat ertelendiğini ve yolculuğun başlamasının ardından geçen yaklaşık bir saatin ardından tam olarak bir kaosun çıktığını söyledi. Lol.Ariee'nin "kaos" olarak tanımladığı kargaşa görüntülere yansıdı.

TikTok kullanıcısı, saat 01.30 civarında ışıkların açıldığını, uçaktaki personellerin fısıldayarak konuştuğunu söyledi. Kullanıcı, görevlilerin daha sonra belirli yerleri kilitlemeye başladığını ve yolcuların ne olduğunu sorduğunda hiçbir cevap vermediklerini ifade etti.

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre pilot sonunda yolculara bir açıklama yaptı. Pilot, uçakta şu an kötü bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi ve bu nedenle insanlardan koltuklarında kalmalarını istedi.

Uçakta gerçekleşen olayı kayıt altına alan kullanıcı çığlık sesinin gittikçe daha çok çıkmaya başladığını dile getirdi. Kullanıcının iddiasına göre uçak tam inmek üzereyken yanlarında oturan bir görevli, psikolojik rahatsızlıkları olan bir kadından bahsetti. Yolcular arasında uçaktan inme dürtüsü ile ortalığı yakıp yıkmaya istekli bir kadın olduğunu belirten görevli, kullanıcının iddiasına göre kadının zihinsel sağlık sorunları olduğunu düşünüyordu.

"Beni bu uçaktan indirmeniz lazım" diyerek kapılara vurmaya başlayan kadın, yolcuların hayatını riske attığı için görevliler tarafından tutuldu. İlk olarak TMZ'nin bildirdiği olaya göre onu ancak 5 uçuş görevlisi sakinleştirebildi. Görevliler, kadını kapıdan yavaşça uzaklaştırdılar ve koltuğa oturttular. Görevliler, kadının sürekli hareket halinde olması karşısında ise çözümü kadını koltuğa bantlamakta buldular.

Uçağın kapısını açmaya çalışan kadın, birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Olay anını paylaşan kullanıcının TikTok hesabı kapanmış olsa da kadının koltuğa bantlandığını gösteren videolar hala YouTube ve benzeri video paylaşım platformlarında yer alıyor. Kullanıcılar söz konusu videolara yaptığı yorumlarla görevlilerin onu bantlamaması halinde yolcuların hayatının tehlike altında kalabileceği görüşünde hemfikir oldu.