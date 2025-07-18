Uçak Biletlerinde Yapay Zekâ Dönemi: İşte Yeni Bilet Fiyatları!

ABD merkezli havayolu şirketi Delta Air Lines, uçak bileti fiyatlandırmasında yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Şirket, sabit fiyatları geride bırakarak, her yolcuya özel bilet bedelleri sunan yapay zeka destekli dinamik fiyatlandırma sisteminin testlerinden “son derece olumlu” sonuçlar aldığını duyurdu.

Uçak Biletlerinde Sabit Fiyatlar Gidiyor, Yolcuya Özel Fiyatlar Geliyor!

Delta Başkanı Glen Hauenstein, Kasım ayında yatırımcılara yaptığı açıklamada artık her yolcu için, belirli bir uçuş ve saate özel, kişiselleştirilmiş fiyat sunacaklarını belirtti. Halihazırda Delta’nın biletlerinin yüzde 3’ü bu sistemle fiyatlandırılıyor; bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor.

Kişiselleştirilmiş fiyatlandırma sektörde yalnızca Delta’ya özgü olmasa da, şirketin bu alanda hızlı adım atmaya hazırlandığı görülüyor. Hauenstein, test sürecinde elde edilen gelirlerin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederken, yapay zekâ temelli bu yeni sistemin “kontrolsüz ve hatalı uygulanması durumunda oldukça tehlikeli olabileceği” uyarısında da bulundu.

Yeni sistem, her müşteri için o an sunulabilecek maksimum kabul edilebilir fiyatı belirlemeye çalışıyor. Ancak bu durum, tüketici hakları savunucularının tepkisini çekmiş durumda.

Yapay zekânın insanların ödeme sınırlarını tahmin etmeye çalışması bazıları tarafından “beyni hacklemek” olarak nitelendirilirken, ABD’li Senatör Ruben Gallego bunu açıkça “sömürücü fiyatlandırma” olarak tanımlıyor.

Delta, daha önce de tek başına seyahat eden yolculara, grup yolcularına kıyasla daha yüksek fiyatlar uyguladığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Yeni yapay zeka sisteminin ne derece derin kullanıcı analizi yaptığı henüz netleşmiş değil. Ancak bu alandaki gizlilik ve etik tartışmalarının bir süre daha gündemde kalacağı kesin görünüyor.