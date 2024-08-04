Henüz Çıkmayan Katlanabilir iPhone'a Kardeş Geliyor!

Apple'ın son yıllarda akıllı telefon kullanıcılarından aldığı en büyük eleştiri, rakiplerinin aksine yapay zeka ve katlanabilir telefon trendine dahil olmaması oldu. Apple Intelligence ile yapay zeka konusunda büyük bir adım atan şirketin katlanabilir telefonunu 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığını daha önce sizlere duyurmuştuk.

Tahmin edebileceğiniz üzere Apple böyle bir planı olduğundan asla bahsetmiyor. Birden fazla analist / sızıntı kaynağı aynı bilgileri paylaştığında genellikle o doğru çıkıyor. Analist Jeff Pu ile bunlara bir yenisi daha eklendi.

Katlanabilir iPhone'a Kardeş: Mac / iPad Hibriti

Jeff Pu daha önce ortaya çıkan raporları doğrulayarak Apple'ın 2026 yılında katlanabilir bir cihaz ile karşımıza çıkacağını ifade ediyor. Heyecanlandıran detay ise yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek lansmanda 1 değil, 2 cihazın tanıtılacağının iddia edilmesi.

Katlanabilir iPhone'u hepimiz bekliyoruz, ikinci cihaz ne? diye soranlar için: Apple'ın uzun süredir Mac / iPad hibriti bir cihaz üzerinde çalıştığı ve ekranının açıldığında 18.8 inç olacağı söyleniyor. Katlanabilir yapıdaki bu cihaz hem bir bilgisayar olarak hem de tablet olarak kullanılabilecek.

Apple M serisi işlemciler hem Mac'lerde hem de iPad'lerde bulunuyor. Yani Apple'ın birçok kullanıcının istediği gibi macOS'i, iPad'e getirmesi için önünde büyük bir engel yok. Tabii işletim sisteminin dokunmatik ekrana göre özelleştirilmesi gerekecek.

Bu gelişmeler heyecan verici olsa da nefesinizi tutmakta acele etmeyin. 2026 için önümüzde uzun bir zaman var. Erken geliştirme aşamasında olunduğu için her şey bir anda değişebilir veya bu projeler iptal edilebilir.