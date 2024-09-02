FC 25'e Rakip Olması Beklenen Ücretsiz Futbol Oyunu UFL, Ertelendi: Yeni Çıkış Tarihi Açıklandı!

Merakla beklenen futbol oyunu UFL ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. STRIKERZ, Cristiano Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında bulunduğu oyunun, beta sürümüne yönelik yapılan geri bildirimler ışığında ertelendiği açıklandı. Detaylar haberde.

UFL, Beta Sürümüne Gelen Eleştiriler Nedeniyle Aralık Ayına Ertelendi

Ünlü oyun stüdyosu STRIKERZ, uzun bir süredir geliştirdiği yeni FC 25 rakibi ücretsiz futbol oyunu UFL ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Firma, normal şartlarda 12 Eylül tarihinde resmi olarak çıkış yapacak oyunun ertelendiğini duyurdu. Beta testleri sonucunda oyun hakkında tam olarak istediği geri bildirimleri alamayan STRIKERZ, UFL'nin çıkış tarihini 5 Aralık 2024'e ertelerken, erken erişimin 28 Kasım'da açılacağını bildirdi.

STRIKERZ tarafından konu hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde:

Merhaba sevgili UFL hayranları! İki açık beta testi gerçekleştirdik ve açık testin son aşamalarında, 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı. Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerli oldu. Bu kararı almak kolay olmadı, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkış tarihini ertelemeye karar verdik. Bu kararı neden aldığımızı ve sizin için ne anlama geldiğini açıklamak istiyoruz. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabilirdik, ancak biraz daha zaman ayırmanın, en iyi deneyimi sunmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili. Mükemmel bir futbol oyunu için bir tarif olmadığını anlıyoruz, ancak oyunun hem bizim yüksek standartlarımızı hem de sizin beklentilerinizi karşılaması bizim için çok önemli. UFL'nin yeni çıkış tarihi 5 Aralık 2024. Bu tarihle ilgili çok heyecanlıyız ve UFL'yi futbol oyun dünyasında öne çıkan bir marka yapmaya kararlıyız. Oyunun ücretsiz olduğunu ve bir hizmet ürünü olarak geliştirildiğini vurgulamak önemli; bu da UFL'nin çıktıktan sonra hem temel hem de meta alanlarda düzenli ve anlamlı güncellemeler alacağı anlamına geliyor. UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilir olacak. UFL'yi ön sipariş verdiyseniz, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacaksınız. Zaten ön sipariş verenler için siparişleriniz geçerlidir. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak. Oyunu iyileştirmeye ve açık test sırasında vurgulanan alanları güncellemeye odaklanacağız, daha fazla mod ekleyeceğiz ve genel oyun deneyimi ve kararlılığını artıracağız. Oyunun ilerleyişiyle ilgili bilgiler paylaşacağımız ve sorularınızı yanıtlayacağımız yeni UFL Journey ve UFL Insider bölümleri oluşturmaya devam edeceğiz. Kamuya açık oyun testleri devam edecek ve katılmanızı bekleyeceğiz: aktif testçilere özel oyun içi ödüller ve kulüp armaları verilecek. Sadık topluluğumuzla gurur duyuyoruz ve her görüşe değer veriyoruz. Yaklaşımımız her zaman topluluk odaklıdır ve ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılamak için çaba gösteriyoruz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Desteğinizle, UFL'nin olağanüstü olacağına inanıyoruz. Takipte kalın UFL 2024'te geliyor ve güçlü geliyor!

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