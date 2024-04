Daha İyi Pil Süresine Sahip Nothing Ear ve Ear (a) Piyasaya Sürüldü: Fiyatı Ne Kadar?

Bugün Nothing, kulaklık serisinin üçüncü nesil Nothing Ear ve Ear (a) modellerini piyasaya sürüyor. Nothing Ear ve Ear (a), bir önceki nesildeki modelleri de geride bırakarak, son zamanların en iyi kulaklık serilerinden biri olacak gibi görünüyor. Yeni modellerle birlikte Nothing, birkaç önemli iyileştirme de sunuyor.

Nothing Ear ve Ear (a) bugünden itibaren ön siparişe açılacak ve gönderimler 22 Nisan'da başlayacak. Nothing Ear önceki versiyonuyla aynı olan 149 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Ear (a) ise Ear (stick)'in yerine geçerek fiyatı yükselecek ve 99 dolara satılacak.

Üçüncü Nesil Nothing Ear Özellikleri

Gelen iyileştirmelerden ilki gürültü engelleme özelliği. Şimdi Hem Ear hem de daha düşük fiyatlı Ear (a) bulunan gürültü engelleme özelliği, 45db'e kadar gürültüyü engelleyebiliyor. Bir diğeri ise pil ömrü.

Ear (1) ve Ear (2)'nin ikisi de aktif gürültü önleme açıkken sadece 4 saatlik bir çalışma süresine sahip. Fakat Ear (a) 5.5 saat çalışmayı sürdürüyor. Aktif gürültü önleme kapalıyken bu süreler sırasıyla 8.5 ve 9.5 saate çıkıyor.

Her iki kulaklık seti de ses çıkışı için 11mm sürücülere sahip ve Bluetooth üzerinden çift bağlantı modu ile iki cihaza bağlanabilir. Kulaklık ayarları, Nothing X uygulaması ile kontrol edilebilir. Ayrıca Google Fast Pair'i destekliyorlar. Nothing, OnePlus gibi diğer kulaklıklara benzer bir özellik olan ''sıkıştırma'' kontrollerine geçiyor.