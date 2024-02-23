Ucuz iPhone Almak İstediler ve Dolandırıldılar: 35 Milyon Dolarlık Vurgun Yaptılar!

İran'da, Kourosh Company adlı şirketin sahibi Emir Hüseyin Şerefiyan, ucuz iPhone satma iddiasıyla kampanyalar düzenleyerek insanların dikkatini çekti. 10.000'den fazla İranlı'dan iPhone 13 için 360 dolarlık ön ödeme aldı.

35 Milyonluk Vurgunla Ülkeyi Terk Etti

Bu ödemeler sonrası 35 milyon dolar elde eden Şerefiyan, ülkeden kaçtı. Bu sırada dolandırıcı iş adamını yakalamak üzere uluslararası arama emirleri verilirken, masum vatandaşlar paralarını geri alabilmek için dava açmaya başladılar.

Bu girişimler maalesef sonuçsuz kaldı. Polisler, Emir Hüseyin Şerefiyan'ın 5 ay önce ülkeden kaçtığını duyurdu. Bununla beraber şirketin daha önce belirli sebeplerden kapatılmış olduğu, fakat yargı kararı ile tekrardan yürürlülüğe geçebildikleri ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Müdürü Hüseyin Rahimi, dolandırıcı iş adamı için şunları söyledi:

''Şerefiyan'ın ülkedeki mal varlıklarına el konuldu. Şu ana kadar bir kişi gözaltına alındı. Satış ve tanıtım için yapılan kampanyalarda ünlü isimlerin de kullanıldığı görülüyor. Sosyal medya üzerinden ünlü isimler ile yapılan satış reklamları insanların bu şirkete para yatırmalarına neden oldu. Reklamlarda yer alan söz konusu ünlü ve fenomen isimler hakkında da soruşturma başlatılacak.''

Bu talihsiz olayın sebebinin, İran'daki iPhone 14 ve üzeri modellerinin satışlarının yasaklanmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu durum nedeniyle iPhone 13 normalinden kat kat fazla bir ücrete tabi tutuluyor, bu da insanların ucuz iphone almak istemlerini arttırıyor.