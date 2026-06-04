Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Akıllı Bileklik Tanıtıldı! Uyku Takibi Var

U&i, yeni bir akıllı bileklik tanıttı. Fitness Series Smart Band (UiSW 8163) olarak adlandırılan cihaz, gelişmiş takip özellikleri ile ön plana çıkıyor. Spor konusunda da kullanıcılara büyük katısı bulunan model, gelen arama ve bildirimleri kaçırmamanız için de önemli bir özellik sunuyor.

U&i Fitness Series Smart Band'in Özellikleri Neler?

Kalp Atış Hızı İzleme: Destekliyor

Destekliyor Kandaki Oksijen Seviyesi Takibi: Destekliyor

Destekliyor Kan Basıncını İzleme: Destekliyor

Destekliyor Kalp Atış Hızı Değişkenliği Takibi: Mevcut

Mevcut Uyku Takibi: Destekliyor

Destekliyor Farklı Spor Türleri İçin Özel Takip: Destekliyor

Destekliyor Adım ve Kalori Takibi: Mevcut

Mevcut Arama ve Bildirim Uyarıları: Mevcut

Mevcut Hareketsizlik Hatırlatıcısı: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: 45 güne kadar bekleme süresi

45 güne kadar bekleme süresi Renk Seçenekleri: Pembe, gri ve siyah

U&i Fitness Series Smart Band'in Sağlık Özellikleri Neler?

U&i Fitness Series Smart Band, kalbin dakikada kaç kez attığını sürekli olarak ölçüyor. Kırmızı kan hücrelerinin ne kadar oksijen taşıdığını ölçen cihaz, kan basıncı takibi sayesinde tansiyon durumu hakkında bilgi edinmeye de yardımcı oluyor. Öte yandan kalbin iki atış arasındaki farkı da ölçen model, uyku takibi özelliği ile ne zaman uykuya daldığınız, ne zaman uyandığınız gibi verileri kapsamlı şekilde topluyor.

U&i Fitness Series Smart Band'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihazın günlük kullanımda ne kadar pil ömrü tükettiği belirtilmedi fakat boştayken yani hiç kullanılmadığı 45 günlük kullanım süresine sahip olduğu ifade edildi. Bu bekleme süresine sahip olan akıllı bileklikler genellikle hafif kullanımda 10 güne kadar, yoğun kullanımda ise 5-7 gün arası kullanım süresi sağlar. Dolayısıyla U&i Fitness Series Smart Band'in de bu civarda bir pil ömrü sunabileceğini söylemek mümkün.

U&i Fitness Series Smart Band Kilo Vermeye Nasıl Yardımcı Oluyor?

Akıllı bileklik, günlük kalori takibi özelliği sunuyor. Aktif olarak spor yapan ancak ne kadar kalori yakıldığına dair bilgisi olmadığı için doğru ilerleyip ilerlemediğini bilmeyenlere bu konuda yardımcı olacaktır. Günlük ne kadar kalori yakıldığını takip eden kullanıcılar, böylece antrenman programlarını da daha iyi ayarlama imkânı elde edecektir.

U&i Fitness Series Smart Band'in Fiyatı Ne Kadar?

U&i Fitness Series Smart Band için 20 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da guncel kura göre 919 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatı 2 bin 700 TL civarında olacaktır.

U&i Fitness Series Smart Band Türkiye'de Satılacak mı?

Marka şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor. Bu nedenle resmî distribütör aracılığıyla satışa sunulması pek olası değil ancak nispeten uygun fiyatlı sayılabilecek bir model olması dolayısıyla ithalatçı garantili olarak sunulması muhtemel. Tabii, konu ile ilgili açıklama olmadığını, cihazın kesinlikle Türkiye'ye geleceğinin kesin olmadığını belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

U&i Fitness Series Smart Band'in özellikle günlük kullanım için uygun akıllı bileklik arayışında olanlara hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Temel sağlık özellikleri mevcut. Ayrıca kalori takibi gibi özelliklerle antrenman programının doğru olup olmadığı öğrenilebiliyor ve yeterince kalori yakılmadığının fark edilmesi durumunda antrenmanlar da ona göre ayarlanabiliyor.