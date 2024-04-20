Unisoc İşlemci, 6 GB RAM ve 50 MP Kamera: Umidigi G9 5G, Bedavadan Biraz Daha Pahalıya Tanıtıldı!

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Günümüzde herhangi bir markanın amiral gemisi modellerinin fiyatları rahatlıkla 1000$ üzerine çıkabiliyor. Ancak bu durum akıllı telefondan beklentileri düşük olan kullanıcılar için bir soruna neden olabiliyor.

Neyse ki bu tip kullanıcılar için uygun fiyatlı alternatifler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Üstelik bunlardan bazıları 100$ karşılığında bile oldukça tatmin edici özellikler sunmayı başarıyor.

Bunlardan sonuncusu ise geçtiğimiz günlerde Hong Kong'daki 2024 Global Sources Mobil Elektronik fuarında 99,99$ gibi inanılmaz uygun fiyatıyla piyasaya Umidigi G9 5G oldu.

Uygun Fiyatlı Umidigi G9 5G Özellikleri Neler?

Umidigi G9 5G inanılmaz derecedeki uygun fiyatına göre, sunduğu teknik özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Telefon bu uygun fiyat noktasına ulaşmak için G9 5G, bir Unisoc yonga seti olan T765 kullanıyor.

2,3 GHz hızında iki Cortex-A76 çekirdek ve 2,1 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir CPU kullanıyor. SoC'yi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştiren Umidigi G9 5G, 6,75 inç 90 Hz LCD dokunmatik ekrana sahip.

Aynı zamanda 50 MP ana arka kameraya, 2 MP makro kameraya, 2 MP derinlik sensörüne, 8 MP özçekim kamerasıyla geliyor. Ayırca, ince gövdesine rağmen 5.000 mAh büyüklüğünde pil bulunduruyor.

Henüz Umidigi'nin web sitesinde listelenmediği için bu telefonun hangi Android sürümünü çalıştırdığı belli değil ve aslında herhangi bir yazılım desteği de beklenmiyor.