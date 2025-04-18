Projeksiyonlu, 36 GB RAM'li ve Gece Görüş Kameralı "Tank Gibi" Akıllı Telefon Parçalarına Ayrıldı (Video)

Günümüzde akıllı telefonlar hiç olmadığı kadar pahalı ve kırılgan. Üstelik Apple ve Samsung gibi üreticiler hala "daha ince" modeller üzerinde çalışarak bu durumu kötüleştirmeye devam ediyor. Ancak sektörün gittiği bu yöne rağmen Unihertz gibi şirketler hala dayanıklılık ve fonksiyonelliği her şeyin üzerinde tutuyor.

Bu doğrultuda şirket bir süre önce "Tank gibi telefon" mottosuyla Unihertz Tank 3 Pro modelini tanıttı. 23.800 mAh batarya, 36 GB RAM ve dahili projeksiyon gibi özelliklerle öne çıkan telefon, dayanıklı yapısıyla doğa tutkunları ve zor şartlar altında çalışan insanların ilgisini çekmeyi başardı. Son olarak ise YouTuber JerryRigEverything, Tank 3 Pro'yu parçalarına ayırdı.

JerryRigEverything, Unihertz Tank 3 Pro'yu Parçalarına Ayırdı

Bilmeyenler için JerryRigEverything, akıllı telefonlara sağlamlık testi yapan bir YouTube kanalı. Neredeyse her ana akım modeli inceleyen kanalın sahibi YouTuber Zack Nelson, zaman zaman Unihertz Tank 3 Pro gibi ilgi çekici modelleri de mercek altına alıyor.

Videosuna sağlamlık testiyle başlayan JerryRigEverything, elbette ki bundan pek bir sonuç elde edemiyor. Günümüz akıllı telefonlarından farklı olan Tank 3 Pro, en zor koşullara dayanacak şekilde geliştirildi. Bu nedenle bükülme ya da darbeler sonucu zarar görmesi pek de olası değil.

Tam da bu nedenle başarılı YouTuber bu kısmı kısa tutarak dahili projeksiyon gibi özellikleri inceledikten sonra telefonun içini açma kısmına geçiyor. Burada da standart akıllı teefonlardan ayrılan Tank 3 Pro, devasa boyutu sayesinde alan sorunu yaşamıyor. Bu nedenle profesyonel ekipmanlar gerektirmeden içi açılabiliyor.

Burada geceyi gündüze çeviren 12000 lümen arka aydınlatma, OIS desteğine sahip olmayan kamera dizilimiyle birlikte gece görüş sensörü, devasa batarya, 40 inçllik bir televizyonu cebinize sığdıran projeksiyon ve onu soğutacak fan açıkça görülüyor. Ayrıca telefonu suya ve toza dayanıklı hale getiren korumalar da dikkat çekiyor.

Sahip olduğu ekstra özelliklerle dikkatleri üzerine çeken Unihertz Tank 3 Pro, ülkemizde resmi olarak satılmıyor. Ancak malum sarı sitedeki satıcılarda 32 bin TL civarına ilanlar görmek mümkün.