Infinix 144Hz Ekranlı Telefon Tanıttı! Fiyatı Aşırı Ucuz

Geçtiğimiz haftalarda Note 50x modelini tanıtan Infinix yeni akıllı telefon tanıttı. Note 50s 5G+ olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi, kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Note 50s 5G+ Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Note 50s 5G+, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1300 nite kadar parlaklık sunuyor. Telefonun kavisli ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7300 Ultimate bulunuyor. Bu işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8 GB LPDDR5X RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen telefon 180 gram ağırlığnda. Cihazda çift SIM (nano + nano) desteği mevcut.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX682 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelen cihazda IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Infinix Note 50s 5G+ Fiyatı

Infinix Note 50s 5G+ modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 15.999 Hindistan rupisi (7.123 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 17.999 Hindistan rupisi (8.014 TL) fiyat etiketi belirlendi.