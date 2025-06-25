Fiziksel Klavyeli ve Çift Ekranlı Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Fiziksel klavyeyi modern bir Android telefon ile buluşturan Unihertz, Titan 2'nin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Çift ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon yüksek yenileme hızı, 32 megapiksel ön kamera ve dahasını sunuyor.

Unihertz Titan 2 Özellikleri

4,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Unihertz Titan 2, 1440 x 1440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 2 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 410 x 502 piksel çözünürlük mevcut. Arka kameraların yanında konumlanan ikinci ekran üzerinden bildirimlere ve widget'lara erişilebiliyor, hatta kamera uygulaması kullanılabiliyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 7300 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama yer alıyor. 5.050 mAh batarya kapasitesine sahip telefon USB-C portu aracılığıyla 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde 3,4x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Telefonda çift SIM desteği, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve FM radyo bulunuyor. Parmak izi sensörüne sahip olan Titan 2, yüz tanıma ile ekran kilidi açma teknolojisini de destekliyor. Peki, tuşlu Android telefon Titan 2'nin fiyatı ne kadar?

Unihertz Titan 2 Fiyatı

Unihertz Titan 2 için 269 dolar (10.657 TL) fiyat belirlendi.