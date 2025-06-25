OPPO Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 12 GB RAM ve 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz hafta büyük batarya kapasitesiyle öne çıkan A5i serisini duyuran OPPO, yeni bir telefon tanıttı. Reno 14F 5G isimli telefon devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OPPO Reno 14F 5G Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 14F 5G, AMOLED ekran üzerinde 1880 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 397 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 180 gram ağırlığındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve çift SIM desteği bulunuyor. Peki, OPPO'nun yeni telefonu Reno 14F 5G'nin fiyatı ne kadar?

OPPO Reno 14F 5G Fiyatı