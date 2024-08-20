Arabalardan Bile Ucuz: Unitree G1 İnsansı Robotu İçin Seri Üretim Başlıyor!

Unitree Robotics, mayıs ayında tanıttığı G1 isimli insansı robotunun artık seri üretime hazır olduğunu duyurdu. Şirket, paylaştığı son videoyla robotun tüketiciye ulaşacak son versiyonunu sergiledi ve belki de en çok merak edilen konulardan biri olan fiyat konusuna da açıklık getirdi.

Unitree Robotics, G1 İsimli İnsansı Robotunun Seri Üretim Versiyonunu Sergiledi

G1 insansı robotu 16 bin dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra şirketin paylaştığı videoya baktığımızda hız ve çeviklik gibi fiziksel yetenekleriyle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere robotun CES 2024'te sergilenen selefi H1 çok daha yavaş hareket eden ve fiziksel yetenekleri kısıtlı bir yapıdaydı.

G1'in tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil. Zira paylaşılan bilgilere göre aldığı darbeler karşısında dengesini koruyabiliyor ve hatta bazılarından çevikliği sayesinde kurtulabiliyor. Dahası, yaklaşık 35 kg ağırlığında ve 1.2 metre uzunluğunda. Hatta gerektiğinde kompakt bir yapıya bürünerek rahatça taşınabiliyor.

Robot, 9,000 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor ve tam şarjla iki saat boyunca kullanılabiliyor. Son olarak, yüz kısmında 3D LiDAR ve RealSense derinlik kamerası mevcut. Sesli komutlar için ise gürültü önleyici mikrofon seti ve yanıtlar için 5 W stereo hoparlör bulunuyor.

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