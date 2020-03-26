Ünlülerin Virüse Daha Sık Yakalanma Sebebi Belli Oldu!

Biyolog Carl Bergstrom ünlülerin virüs salgınına daha sık yakalanmasının asıl sebebini açıkladı. İşte detaylar!

Temel Anahtar: Sık Etkileşim

Hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalan yerlerinde ünlü simaların virüse yakalandığı haberlerini alıyoruz. Peki ünlüler neden daha sık olarak virüse yakalanıyor. Bergstrom yaptığı açıklamada bunun temelinin diğer kişilere nazaran kurulan sık etkileşim olduğunu vurguladı.

"Ünlü insanlar daha fazla seyahat ediyorlar ve daha fazla sayıda insanla daha sık etkileşim ve iletişim kuruyorlar. Hastalık ağ modellerine göre enfeksiyon, yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor."

Ünlülerin daha sık seyahat etmesi, daha fazla kişi ile iletişim kurması ve daha sosyal yaşantıları, onları matematiksel olarak risk grubu altına alıyor.

Son Durum Ne?

26 Mart tarihi itibarıyla küresel ölçekte tanımlanmış 472,907 vaka ve 21,315 ölüm bulunuyor.

Aktif vaka sıralamasında başta Amerika (67,063) yer alırken onu İtalya (57,521), İspanya (40,501), Almanya (33,570) ve Fransa (20,002) takip ediyor. Ülkemiz aktif vaka sıralamasında yirmi birinci sırada yer alıyor.

Ülkemizde toplam 2,433 vaka bulunuyor. Bunlardan 2,348 vaka aktif iken 59 ölüm bulunuyor. Açıklanan veriler kapsamında 26 iyileşme mevcut. Öte taraftan 136 kişi kritik / ciddi durumda bulunuyor.