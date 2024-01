Sony'nin Popüler Özel Oyunu Until Dawn Beyaz Perdeye Taşınıyor!

Bir başka popüler korku oyunu daha beyaz perdeye taşınıyor. Yıllardır PC'ye gelmesi için merakla beklenen Supermassive Games'in PS4 özel oyunu Until Dawn'ın filmi çekiliyor.

Sony Pictures, Until Dawn'ın sinema uyarlamasını daha önce Lights Out ve Annabelle: Creation gibi korku filmlerinin yanı sıra DCEU filmleri Shazam! ve devam filmi Fury of the Gods'ı yöneten David F. Sandberg'in yöneteceğini IGN'e doğruladı.

It, Annabelle ve The Nun gibi korku dizilerinde çalışmış olan Gary Dauberman ise The Invitation'dan Blair Butler'ın yazdığı senaryonun düzenlemesinden sorumlu olacak.

Haber Doğrudan Sony Tarafından Paylaşıldı

Film Sony Pictures'ın Screen Gems'inin yanı sıra PlayStation Productions tarafından geliştirilecek. PlayStation Studios Ürün Başkanı Asad Qizilbash yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Sony Pictures ile ortaklığımız büyümeye devam ederken, Screen Gems ile ilk filmimiz üzerinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Until Dawn, hayranların en sevdiği PlayStation oyunlarından biri ve beyaz perdeye taşımak için sabırsızlanıyoruz."

Until Dawn'ın Konusu

PS4'e özel olarak piyasaya sürülen Until Dawn, Supermassive Games tarafından geliştirilen seçimlerin önemli olduğu hikâye tabanlı bir oyundu.

Karlı bir dağda geçen oyunda oyuncular gece hayatta kalmak zorunda olan sekiz genç yetişkini kontrol ediyordu. Supermassive'in The Dark Pictures Anthology veya 2022 yapımı The Quarry'de olduğu gibi Until Dawn'da da kimin hayatta kalacağı ve hikâyenin nasıl gelişeceği tamamen oyuncunun seçimlerine göre belirleniyor.

Peki sizin Until Dawn filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.