Yukarı Bak evi gerçek olsa nasıl görünürdü? Yukarı Bak evi için 31 milyon balon bulmak gerekiyor. Pixar tarafından geliştirilen Yukarı Bak (UP) filmi, uçan eviyle sinema dünyasında önemli bir yere sahip. Gerçek hayatta bu evi yapmaya çalışan birkaç sinema meraklısını görmüştük. Ancak Yukarı Bak filmindeki ev gerçek olsa nasıl görünürdü?

Pixar Animation Studios tarafından geliştirien Yukarı Bak (UP) filmi, Pixar film kitaplığındaki en silinmez resimlerden biridir. 2009 çıkışlı olan film, animasyon konusundaki başarısının haricinde "balonlu uçan evi" sayesinde kült bir imaj kazanmayı başardı. Peki ya Yukarı Bak'taki evi yapmak için kaç balona ihtiyaç var?

Yukarı Bak'taki evi yapmak için 31 milyon balon bulmalıyız

Binlerce balonla havaya kaldırılan Carl ve Russell'ı maceralarına çıkaran evden bahsediyoruz. Aslında böyle bir evin gerçekte yapılmasının imkansız olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak Corridor Crew YouTube kanalı tarafından yayınlanan bir videoda, fizik yasalarına göre böyle bir ev için kaç balona ihtiyaç duyulacağı hesaplandı.

Corridor Crew'in yayınladığı yeni video, Yukarı Bak'taki mucizeyi gerçekleştirmek için gerçekte kaç balonun gerekeceğini araştırdı. Filmdeki gibi olmadığını, yani birkaç binden çok daha fazla balona ihtiyaç duyacağınızı söyleyebiliriz. 31.150.319 balon kulağa nasıl geliyor? Dünyada bu kadar balonun var olduğundan bile emin değiliz.

Aslında videoda da belirtildiği gibi daha önce bir ev balonlarla kaldırılmıştı. Ama son derece küçüktü ve içindeki her şey iç içe geçmişti. Sıhhi tesisatı olmayan, mobilyalara yer vermeyen bir barınağın, gökyüzüne kaldırılmasının mümkün olduğunu görmüştük. Hatta balonların 10.000 fit'e kadar havada asılı kalmayı başardığına şahit olmuştuk.

Helyum dolu balonlar bile kullansanız gerçek bir evi temellerinden kaldırmak muhtemelen pek de iyi bir fikir değil. Ama 75 metre genişliğindeki bir evin havada nasıl kalacağını merak ediyor olabilirsiniz. Videonunu eğlenceli bir kısmında, 31 milyon balonlu bir evin nasıl görükeceğine dair bir VFX tabanlı animasyon hazırlanmış. Muhtemelen bu evden aşağıya bakmak istemeyeceksiniz.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal mesafeyi koruduğumuz bu günlerde 31 milyon balonlu bir evle gökyüzüne yükselmek mantıklı olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.