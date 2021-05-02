10.000'den Fazla Uygulama, İzleme İzni İçin Kullanıcıları Kandırıyor

iOS 14.5 güncellemesini alan 10.000'in üstünde uygulama, izleme izni almak için kullanıcılara "İzin Ver" butonuna tıklatacak çeşitli yöntemler deniyor. Uygulama geliştiricilerin kullanıcılardan onay almak için kullandığı yöntemler genellikle kullanıcıları kandırmaya dayanıyor.

Uygulama İzleme İzni İçin Kullanıcılar Kandırılmaya Çalışıyor

Uygulama izleme şeffaflığı nihayet geçen hafta yayımlanan iOS 14.5 güncellemesi ile tüm iPhone kullanıcılarına ulaştı. Uygulama izleme şeffaflığı olarak bilinen özellik, kullanıcıların takip edilmesini engellemenin yanı sıra kullanıcılar hakkında bilgi toplamanın, özel kullanıcı profilleri oluşturmanın da önüne geçiyor. Geliştiricilerin yeni güncelleme sonrasında eskiden sahip olduğu olanaklardan yararlanabilmesi için kullanıcıların kendilerinden bizzat izin alması gerekiyor.

iOS kullanıcılarının uygulama geliştiricileri tarafından takip edilmesinin önüne geçecek yeni özellik, uygulama geliştiricilerinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan reklamcılığa da büyük ölçüde zarar verebileceğinden Facebook gibi geliri büyük bir kısmını reklamlardan oluşan şirketler, Apple'ın kararına mümkün olabildiğince karşı çıktı ancak Apple tüm ısrarlara rağmen kararından bir adım geri atmadı.

Şirketi kararından döndüremeyen uygulama geliştiricileri, iOS 14.5 güncellemesi ile kullanıcılardan izin almak zorunda kaldı ancak görünüşe bakılırsa 10.000'den fazla uygulama, kullanıcıların iznini almak için onları kandırmayı deniyor.

Uygulama analiz şirketlerinden AppFigures'in yayımlamış olduğu yeni bir rapor, App Store'daki 10.000'i aşkın uygulamanın yeni uygulama izleme şeffaflığını desteklemek için güncellemeyi aldığını gösterdi ve yeni güncellemeyi alan uygulamaların büyük bir kısmı oyunlardan oluşuyor.

Uygulama geliştiricileri yeni güncellemeyi her ne kadar almış olsa da geliştiricilerin çoğu Apple'ın kurallarına karşı geliyor. Apple'ın kurallarına karşı gelen uygulamalar, kullanıcıların iznini almak için onları kandırmalarına yardımcı olacak yollar izliyor.

AppFigures tarafından yayımlanan rapor, uygulama izleme şeffaflığını destekleyen uygulamaların %20'sinden fazlasının oyunlardan oluştuğunu gün yüzüne çıkardı ancak uygulamaların çoğu Apple'ın uygulama geliştiricilerinden uymasını istediği kurallara uymuyor ve kullanıcılardan onları kandırarak izin alıyor.

Apple'ın Kurallarına Uymayanların Uygulamaları Kaldırılıyor

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulama geliştiricilerinin kullanıcılardan izin almak için herhangi bir teşvikte bulunması durumunda o geliştiricilerin uygulamalarının App Store'dan kaldırılacağını belirtmişti.

Apple, insanların kafasını karıştırabilecek mesajlara da yer verilmemesi gerektiğini söyledi. App Store'da yer alan uygulamaların bağlı kalması kuralları öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.