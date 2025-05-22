Samsung Gaza Bastı: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon İçin Geri Sayım Başladı!
Samsung, ucuz katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip FE için bir sonraki aşamaya geçti. Buna göre model için geri sayım başladı. İşte ayrıntılar!
Samsung’un daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip modeli üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Katlanabilir telefonların yüksek fiyatından dolayı erişemeyenler için bu model büyük bir beklenti yaratmıştı. Ancak tanıtım tarihi şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu. Son gelen bilgilerle birlikte nihayet lansman için güçlü bir ipucu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!
Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Z Flip FE İçin Geri Sayım Başladı
Aktarılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip FE için üretim sürecinde bir sonraki aşamaya geçti. Şirket, artık mağazalarda tüketicilerin yakından inceleyebilmesi için demo ünitelerinin üretimine başladı. Bu gelişme, cihazın resmi lansmanının artık çok yakın olduğuna işaret ediyor. Genellikle demo ünitelerinin mağazalara gönderilmesi, satışa çıkıştan kısa bir süre önce gerçekleşiyor.
Kaynağa göre Güney Koreli firma, Galaxy Z Flip FE modelini Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte tanıtacak.
Beklenen Samsung Galaxy Z Flip FE Fiyatı
Daha önceki sızıntılara göre cihazın 800 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu rakam, akıllı telefon dünyasında tartışmalara yol açtı. Çünkü birçok kullanıcıya göre cihazın sunacağı özellikler göz önüne alındığında, fiyatı beklentilerin üzerinde ve rakiplerine göre pahalı kalıyor.
Beklenen Samsung Galaxy Z Flip FE Özellikleri
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6.7 inç LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı
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3.4 inç Super AMOLED kapak ekranı
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Exynos 2400e veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
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8 GB veya 12 GB RAM seçeneği
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128 GB veya 256 GB depolama (microSD desteği yok)
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Android 15 tabanlı One UI 7
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50 MP ana + 12 MP ultra geniş açılı arka kamera
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10 MP ön kamera
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4.000 mAh batarya
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25W hızlı kablolu şarj
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15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj
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IP48 suya ve toza dayanıklılık
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Armor Aluminium çerçeve, ultra ince cam (UTG) koruma
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187 gram ağırlık
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Mint yeşili başta olmak üzere farklı renk seçenekleri
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7 yıl Android ve One UI güncelleme desteği
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