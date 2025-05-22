Samsung Gaza Bastı: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Samsung’un daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip modeli üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Katlanabilir telefonların yüksek fiyatından dolayı erişemeyenler için bu model büyük bir beklenti yaratmıştı. Ancak tanıtım tarihi şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu. Son gelen bilgilerle birlikte nihayet lansman için güçlü bir ipucu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Z Flip FE İçin Geri Sayım Başladı

Aktarılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip FE için üretim sürecinde bir sonraki aşamaya geçti. Şirket, artık mağazalarda tüketicilerin yakından inceleyebilmesi için demo ünitelerinin üretimine başladı. Bu gelişme, cihazın resmi lansmanının artık çok yakın olduğuna işaret ediyor. Genellikle demo ünitelerinin mağazalara gönderilmesi, satışa çıkıştan kısa bir süre önce gerçekleşiyor.

Kaynağa göre Güney Koreli firma, Galaxy Z Flip FE modelini Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte tanıtacak.

Beklenen Samsung Galaxy Z Flip FE Fiyatı

Daha önceki sızıntılara göre cihazın 800 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu rakam, akıllı telefon dünyasında tartışmalara yol açtı. Çünkü birçok kullanıcıya göre cihazın sunacağı özellikler göz önüne alındığında, fiyatı beklentilerin üzerinde ve rakiplerine göre pahalı kalıyor.

Beklenen Samsung Galaxy Z Flip FE Özellikleri

6.7 inç LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı

3.4 inç Super AMOLED kapak ekranı

Exynos 2400e veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

8 GB veya 12 GB RAM seçeneği

128 GB veya 256 GB depolama (microSD desteği yok)

Android 15 tabanlı One UI 7

50 MP ana + 12 MP ultra geniş açılı arka kamera

10 MP ön kamera

4.000 mAh batarya

25W hızlı kablolu şarj

15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj

IP48 suya ve toza dayanıklılık

Armor Aluminium çerçeve, ultra ince cam (UTG) koruma

187 gram ağırlık

Mint yeşili başta olmak üzere farklı renk seçenekleri

7 yıl Android ve One UI güncelleme desteği

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