Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro'nun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı: Düşük Çözünürlüklü Olacak

Apple'ın bu yılın başlarında satışa sunduğu yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun bütçe dostu versiyonu hakkında yeni bilgiler geldi. Sektörel kaynaklar, yeni cihazın bazı ekran özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.

Bütçe Dostu Apple Vision Pro, Daha Düşük Ekran Çözünürlüğüne Sahip Olacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ilk olarak 2023 yılının yaz aylarında tanıttığı sanal gerçeklik cihazı Apple Vision Pro pek çok kişi tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Öte yandan cihaz 3500 dolarlık başalngıç fiyatı nedeniyle epey eleştirildi. Bu bağlamda Apple, bir süredir Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı bir versiyonunu geliştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise firmanın yeni bütçe dostu sanal gerçeklik başlığı hakkında yeni bilgiler geldi.

Sektörel kaynaklara göre Apple, bütçe dostu Vision Pro için daha düşük çözünürlüklü bir ekranı tercih edecek. Şirketin, cihaz için 1500 PPI yoğunluğa sahip OLED ekran tedarik etmeyi planladığı söyleniyor. Söz konusu ekranın, Vision Pro’daki 3991 PPI ekranlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük çözünürlük sunacağını söyleyebiliriz. Yeni cihazında özellikle ekran tarafında tasarruf etmeyi planlayan Apple, bu yolla yeni Vision Pro'nun maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre yeni sanal gerçeklik cihazı, düşük çözünürlüklü ekranın yanı sıra, sadecer bir iPhone veya Mac cihazına bağlı olarak çalışması ile de Apple Vision Pro'dan ayrılabilir. Yeni bütçe dostu ürünün, 1500-1600 dolarlık bir fiyatla 2025 yılının sonunda piyasaya sürüleceği öne sürülüyor.

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