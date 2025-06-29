Yaz Sıcaklarında Erimeyin! Uygun Fiyatlı Klima Nasıl Yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısındı ve evlerimizde gece yatarken, yemek yerken, otururken kısacası her an sıcaklardan bunalıyoruz. Bu noktada klima taktırmak veya klima kullanmak ilk akla gelen çözüm olabilir ancak maliyet açısından oldukça yüksek. Bizde sizler için uygun fiyatlı klima yanı hava soğutucu nasıl yapılır adlı içeriği hazırladık. İşte detaylar...

Uygun Fiyatlı Klima Nasıl Yapılır?

İçeriğimize başlamadan önce uygun fiyatlı klima yapmak konusuna bir açıklama getirelim. Zira klimayı evde yapmanız mümkün değil. En basit şekilde anlatmak gerekirse klima bir iç ve bir dış üniteden oluşur. Devamında bu üniteler birbirlerine bakır borular ile bağlanır ve içerisinde dolaşan R32, R410 gazlarıyla soğutma çevrimini tamamlar.

Bu gerçek bir klima satın almak dışında gerçek anlamda bir klimayı evinizde yapmanız mümkün değil. Ancak bir hava soğutucu yapmanız mümkün. Hava soğutucu adı verilen alet aslında dışarıdan bakıldığında -eğer herhangi bir markanın seri imalat ürününün alırsanız- bir klimaya benzer.

Ancak aslında sistem oldukça basittir. Hava soğutucularda bir vantilatör bulunmaktadır. Vantilatör çalışırken hava akımı oluşturur ve onu iletir. Tabi bu esnada vantilatörün önünden soğuk bir akışkan geçirirseniz havayı da nispeten soğutmuş olursunuz ve serin bir esinlik yaparsınız. Kısacası hava soğutucuların çalışma mantığı budur.

Evde Uygun Fiyatlı Klima Yani Hava Soğutucu Nasıl Yapılır?

Bu sistemi yapmak aslında çok kolay ve bir kaç farklı metodu bulunmakta. En basit yol vantilatör satın alıp vantilatörün üzerine ıslak bir bez bırakmaktır. Bu sayede serin bir hava akımı oluşacaktır. Ancak işleri biraz daha ileri götürmek isterseniz yarım litrelik pet şişelere su doldurun ve buzlukta dondurun. Ardından vantilatör önüne asın.

Bu da sizin için yeterli değilse plastik bir kovanın yan kısımlarına yuvarlak delikler açın. Devamında bu delikleri plastik boruları kullanarak istediğiniz yöne doğru yönlendirin. Kova içerisine buzlu su ekleyin. Devamında kovanın üzerine vantilatörünüzü koyun ve uygun fiyatlı serinliğin tadını çıkarın.