Uyku Esnasında Çalışmayı Sağlayan Yeni Bir Cihaz Üretildi!

ABD'li bir girişim, kafa bandı şeklindeki bir cihazın, insanların uyurken çalışmasına olanak sağlayabileceğini söyledi.

Prophetic'in Halo isimli bu yeni cihazı lüsid rüya görmeyi teşvik etmek üzere tasarlandı. Bu sayede kullanıcı uykuda olduğunun farkına varıyor ve deneyimi kontrol edebiliyor.

Prophetic, Halo isimli cihazın kullanım alanını oldukça geniş olarak tanımlarken, şirketin iddiasına göre tek sınırlayıcı faktör kullanıcının hayal gücü.

Halo İsimli Teknoloji Nasıl Çalışıyor?

Şirketin kurucusu Eric Wollberg, odaklanmış ultrason sinyallerini kullanarak rüya görme hâlini aktive etmeyi amaçlıyor ve bunun da çalışanlara yaratıcı problem çözme olanağı verebileceğini iddia ediyor. Girişimin web sitesinde şu açıklamaya yer veriliyor:

"Lüsid rüyalarda yerçekimi, enerjinin korunumu ve kütlenin korunumu gibi geleneksel fizik kurallarından kurtulursunuz. Bilim, matematik ve sanat alanında tarihin en önemli isimlerinin en önemli keşiflerini lüsid rüyalarına borçlu olmalarının bir nedeni var."

Şirket kafa bandını geliştirmek için şimdiden 1 milyon dolardan fazla para topladı ve Elon Musk'ın Neuralink cihazının tasarımcılarından biriyle birlikte çalıştığı bildiriliyor.

Sinirbilimciler, insanların yaklaşık %70'inin yaşamları boyunca en az bir kez lüsid rüya gördüğünü tahmin ediyor ve bu yeni teknolojiyle ilgili son araştırmalar, bunların nasıl tetikleneceğine odaklanıyor.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Fortune dergisine göre Prophetic'in Halo cihazının, 2025'te piyasaya sürüldüğünde 1.500 dolar ile 2.000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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