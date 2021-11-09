Uyku Saatiniz Kalp Hastalıklarına Yakalanma Riskinizi Etkiliyor

Bugüne dek hangi saatte uyuduğunuzun aslında ne kadar da önemli olduğuna yönelik pek çok makale okumuşsunuzdur. Bunlardan en yenisi, uyku saati ve kalp hastalıkları arasında önemli bir ilişkiyi açığa çıkardı. Peki uyuduğunuz saat ile kalp hastalıklarına yakalanma riski arasında nasıl bir bağlantı var?

Uyku Saati ve Kalp Hastalıkları Arasında İlişki Bulundu

Exeter Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen yeni araştırmada, farklı saat aralıklarında uykuya dalmanın kalp hastalığı riskini nasıl etkilediği incelendi. Araştırmacılar yaşları 43 ila 79 arasında değişen 88.000 katılımcıyı bileğe takılan bir cihaz aracılığı ile bir hafta boyunca izledi. Daha sonrasında ise katılımcıların uyku düzenleri, kalp sağlığı verileri ile kıyaslandı.

Bulgular 22:00 ila 23:00 arasında uykuya dalan katılımcılardaki hastalık riskinin, daha erken ya da daha geç yatanlara nazaran daha düşük olduğunu gösterdi. Hatta öyle ki, bir sonraki saat aralığı olan 23:00 ila 00:00 arasında uykuya dalan katılımcılarda kalp hastalığı riski, bir önceki saat aralığına nazaran, yüzde 12 daha fazlaydı.

Araştırmada gece yarısı ya da çok daha geç uyumanın daha fazla risk barındırdığı fark edildi. Öyle ki geç saatlerde uykuya dalanlarda kardiyovasküler hastalık görülme riski (22:00 ila 23:00 arasında uyuyanlara nazaran) yüzde 25 daha fazlaydı. Bu da önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. David Plans araştırma hakkında yaptığı açıklamada "Vücudun sirkadiyen ritim adı verilen, fiziksel ve zihinsel işleyişi düzenlemeye yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati vardır. Çalışmamızdan henüz nedensellik çıkaramadık. Ancak sonuçlar çok erken veya çok geç yatmanın vücut saatini bozma olasılığının daha yüksek olabileceğini ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Peki siz yapılan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz genellikle hangi saatlerde ve günde kaç saat uyuyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.