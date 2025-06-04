Uzak Şehir Final Sahnesiyle Türkiye'yi Ekrana Kilitledi

Uzak Şehir, sezonu sosyal medyada çok konuşulan bir sahneyle kapattı. Pazartesi gecesi sezon finali yapan dizide ana karakterler Alya ve Cihan'ın aşkı, izleyicileri ekrana kilitledi.

Son sahnede Alya uçağa binmek üzereyken, Cihan duygularına engel olamadı ve Alya'nın arkasından havalimanına gitti. Cihan, "Gitme, seni seviyorum" diyerek son anda duygularını itiraf etti. Dizinin sezon finali, ikilinin uzun zamandır beklenen öpüşme sahnesiyle verildi.

Uzak Şehir Reyting Sonuçları

Her Pazartesi günü izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisi, sezon finalinde de reyting tablosunun zirvesinde yer aldı. "Tüm Kişiler" kategoirinsde 45,00 izlenme payı ve 15,47'lik izlenme oranıyla diğer dizileri açık ara geride bıraktı.

Uzak Şehir, AB kategorisinde 35,90 izlenme payı ve 10,59 izlenme oranına imza attı.

Uzak Şehir 28. Bölüm Final Sahnesi

YouTube'da "Cihan ve Alya" yazıldığında ilk sırada "öpüşme" sahnesi çıkıyor. İzleyicilerin büyük ilgisini kazanan dizinin son sahnesi: