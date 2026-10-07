Intel, Eski Bir Mimariyi Yeni İsimle Satmaya Hazırlanıyor
Sızıntılara göre Intel'in Raptor Lake Next mimarili yeni dizüstü işlemcileri Core 2000HX adını alabilir. Seride 24 çekirdeğe kadar üç model bulunması bekleniyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Golden Pig Upgrade'in sızıntısına göre Intel'in Raptor Lake Next mimarili yeni yüksek performanslı dizüstü işlemcilerinin Core 2000HX adıyla satılması bekleniyor.
- Jaykihn'in sızıntısına göre seride 24 çekirdekli bir Core 9 ile 20 ve 14 çekirdekli iki Core 7 modeli bulunması bekleniyor.
- Intel isim ve modelleri doğrulamadı, çıkış tarihi de açıklanmadı.
Intel'in Raptor Lake Next mimarisini kullanacak yeni yüksek performanslı dizüstü işlemcilerinin adı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre serinin Intel Core 2000HX adıyla satışa sunulması bekleniyor. Şirket, isim ve modeller hakkında bir açıklama yapmadı.
Core 2000HX İsmi Nereden Çıktı?
İsim bilgisi, Weibo'da donanım sızıntılarıyla bilinen Golden Pig Upgrade'den geldi. Club386 ve MyDrivers'ın aktardığına göre işlemciler, daha önce konuşulan Core 200HX yerine Core 2000HX adını alabilir.
Core 2000HX Serisinde Hangi Modeller Var?
Modellere ilişkin bilgiler, Intel sızıntılarıyla bilinen Jaykihn'in haziranda paylaştığı listeye dayanıyor. Listeye göre seride üç işlemci bulunması bekleniyor. Modellerin tam numaraları ise henüz bilinmiyor:
- Core 9: 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği, toplam 24 çekirdek
- Core 7: 8 performans ve 12 verimlilik çekirdeği, toplam 20 çekirdek
- Core 7: 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği, toplam 14 çekirdek
En üst model, çekirdek düzeni bakımından mevcut Core i9-14900HX ile aynı.
Aynı listeye göre işlemcilerin hiçbirinde, kurumsal bilgisayarlara yönelik vPro yönetim özellikleri ve uzun süre aynı donanım yapılandırmasını garanti eden SIPP programı desteği bulunmayacak. Buna karşın serinin DDR4 bellek desteği sunması bekleniyor. Bu da dizüstü üreticilerinin daha uygun fiyatlı modeller hazırlamasının önünü açabilir.
Raptor Lake mimarisi ilk olarak 2022'de 13. nesil Core işlemcilerle tanıtılmıştı. Intel, Core 2000HX serisiyle bu mimariyi yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarda yeni bir isimle sunmaya devam edecek.
Core 2000HX Ne Zaman Çıkacak?
Intel, işlemcilerin çıkış tarihini açıklamadı. Club386, serinin masaüstü Raptor Lake Next işlemcilerle birlikte 2027 başında gelebileceğini yazıyor. Bilgilerin tamamı sızıntılara dayandığı için isim ve modeller Intel'in resmi duyurusuyla değişebilir.
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Editörün Yorumu
Intel'in yeni bir seriyi eski bir mimariyle sunması, uygun fiyatlı oyuncu dizüstü bilgisayarları için mantıklı bir hamle olabilir. Ancak piyasada Core Ultra 200HX ve Core 200H serileri varken bir de Core 2000HX'in gelmesi, kullanıcıların işini zorlaştırabilir. Yeni bir dizüstü alırken işlemcinin tam adına ve nesline bakmak her zamankinden daha önemli hâle geliyor.