Jailbreak Yapılan PS5'lere Yasak Riski: Sony Neleri Kapatabilir?

PS5 ve PS5 Pro'da çalışan jailbreak yöntemi Relapse'in ortaya çıkmasının ardından konsol yasakları da konuşulmaya başlandı. Jailbreak yaptıktan sonra konsoluna yasak geldiğini öne süren bir kullanıcının paylaşımı gündem oldu. Paylaşılan görüntü, konsolun kullanılamaz hâle geldiğini değil, PlayStation Network erişiminin kısıtlandığını gösteriyor.

PS5 Yasağı Paylaşımında Ne Görülüyor?

Paylaşılan ekran görüntüsünde, PS5'in giriş ekranında WS-116332-6 hata kodu yer alıyor. Sony'nin destek sayfasına göre bu kod, hizmet şartlarının ihlali gibi bir nedenle konsolun PlayStation hizmetlerine erişiminin engellendiği anlamına geliyor. Sony, aynı kodun geçici sunucu sorunlarında da görülebileceğini belirtiyor.

Paylaşımda konsolun kullanım dışı kaldığı öne sürülse de görüntüde PS5'in açıldığı ve giriş ekranına ulaştığı görülüyor. Hata, sorunun konsolda değil PlayStation Network erişiminde olduğuna işaret ediyor. Kullanıcının konsoluna gerçekten jailbreak yapıp yapmadığı ve kısıtlamanın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı doğrulanamadı. Sony konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Relapse Hangi PS5 Modellerinde Çalışıyor?

Relapse, 29 Eylül'de yayımlanan ve 7.00 ile 13.60 arasındaki sistem yazılımlarını kullanan PS5 ile PS5 Pro konsollarda çalışan bir jailbreak yöntemi. Konsolun internet tarayıcısındaki bir açıktan yararlanan yöntem, imzasız yazılımların ve ev yapımı uygulamaların çalıştırılmasına olanak tanıyor. Sony'nin yayımladığı 14.00 sürümünde bu açık bulunmuyor.

Sony Jailbreak Yapılan PS5'lere Ne Yapabilir?

PS5 Sistem Yazılımı Lisans Sözleşmesi, izinsiz ya da değiştirilmiş yazılım kullanımını ve konsolun güvenlik önlemlerini aşan araçları yasaklıyor. Sözleşmeye göre Sony bu durumda sistem yazılımının bir kısmını ya da tamamını devre dışı bırakabiliyor, konsolun çevrim içi ya da çevrim dışı kullanımını engelleyebiliyor ve PlayStation hizmetlerine erişimi sonlandırabiliyor.

Sony'nin bu tür yaptırımlara daha önce de başvurduğu bildirilmişti. Video Games Chronicle'ın 2020'de aktardığına göre şirket, PlayStation Plus Collection açığını kötüye kullanan kullanıcıların hesaplarını askıya almış, bu işte kullanılan PS5'lerin ağ hizmetlerine erişimini de kalıcı olarak kapatmıştı.

Jailbreak Yapılan PS5'te GTA 6 Oynanabilecek mi?

Relapse'i kullanmak isteyenlerin konsolu 13.60 ya da daha eski bir sistem yazılımında tutması gerekiyor. HotHardware ve PSN.GG, 19 Kasım'da çıkacak GTA 6'nın daha yeni bir sistem yazılımı isteyebileceğini, bu nedenle eski yazılımda tutulan konsollarda büyük olasılıkla çalışmayacağını yazıyor.

Editörün Yorumu

Tek bir ekran görüntüsünden yola çıkarak Sony'nin jailbreak yapılan konsolları toplu hâlde yasakladığını söylemek için erken. Yine de lisans sözleşmesi Sony'ye geniş bir yetki tanıyor ve şirketin 2020'de benzer yaptırımlar uyguladığı bildirilmişti. Jailbreak yapılmış bir PS5 ile PlayStation Network'e bağlanmak, konsolun çevrim içi hizmetlerden kalıcı olarak kopmasıyla sonuçlanabilir.