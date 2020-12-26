Uzmanlar Yorumladı: Uzaktan Eğitim Ne Kadar Başarılı?

Uzaktan eğitim ne kadar başarılı? Neredeyse bir yıldır devam eden uzaktan eğitim sürecini uzman eğitimciler değerlendirdi. Yüz yüze yapılamayan sınavlar ve derslere online katılmaya çalışan öğrencilerin performansı pek de iç açıcı durmuyor.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Denetçisi olan Austin Beutner üzücü bir gerçeği ortaya koyuyor: Öğrenciler, yüz yüze dersler iptal edildikten aylar sonra uzaktan öğrenime geçmekte zorlanıyor.

Beutner tarafından kaleme alınan bir inceleme raporuna göre, uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitim kalitesinde düşüş yaşanıyor. "Bunu, öğrencilerin online derslere katılım rakamlarında görebiliriz" şeklinde konuşan eğitimci, "Sömestr haftası yaklaşıyorken hem ortaokul hem de lisede D ve F alan öğrencilerin sayısı bir hayli arttı" diyor.

Ortaokul öğrencileri D ve F oranlarının yüzde 30'a kadar yükseldiğini dile getiren Beutner, halihazırda bazı öğrenci kesimlerinin bundan daha fazla etkilendiğini söylüyor. Düşük gelirli okullarda olanlar ile engelli okullarında okuyan öğrencilerin uzaktan eğitimi daha verimsiz geçiyor.

Beutner, "Bu öğrencileri tekrardan kazanmak için en iyi çözüm; mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en güvenli şekilde okullara geri döndürmektir" ifadelerini kullandı.

RAND Corporation politika araştırmacısı yardımcısı Melissa Diliberti ise pandemi şartlarından dolayı öğrencilerin olumsuz etkilendiğini dile getiriyor. "Dünya paramparça olurken öğrenci olarak bir şeye odaklanmak veya yaptığınız şeylerin önemli olduğunu hissetmek gerçekten zor" ifadelerine yer vererek öğrencilerin neden düşük aldığına işaret ediyor.

Uzaktan eğitim ne kadar başarılı? Sonuçlar iç açıcı değil

Ayrıca daha önce San Diego müfettişi verdiği demeçte, pandemi sırasında başarısız notların ikiye katlanarak yüzde 14'e kadar yükseldiğini söyledi. Başarısız notların Ekim ayında tüm sınıflarda yüzde 8'den yüzde 38'ine sıçradığını dile getiren müfettiş, birden fazla başarısız notu olan öğrencilerin sayısının yüzde 29'a çıktığını aktardı. Yani tüm öğrencilerin neredeyse üçte biri birden fazla dersten başarısız oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı bölgeler, öğrencileri sınıfa geri getirmek için çalışmalara başladı. Ancak enfeksiyon oranları rekor kırmaya devam ederken, bunun pek de mümkün olmadığı düşünülüyor. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yüz yüze sınavların ertelendiği duyurulmuştu.