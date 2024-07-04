Galaksinin Keşfi İçin Kritik Buluş! Uzay Araçlarında Lazer Navigasyonu Kullanılacak

Avrupa Birliği, uzay araştırmalarını geliştirmek ve uzaydaki hakimiyetini artırmak için yeni bir lazer projesine yatırım yapıyor. INPHOMIR adlı girişim tarafından geliştirilen proje, uzay araçlarının navigasyonunu ve hassasiyetini geliştirmek için lazer teknolojisini kullanmayı amaçlıyor. Peki lazer teknolojisi bunu nasıl sağlayacak? İşte ayrıntılar…

INPHOMIR Projesi Nedir?

Mevcut uydu navigasyon sistemleri, şiddetli hava koşullarında ve tozlu ortamlarda sıklıkla hatalara maruz kalmaktadır. Bu durum, uzay görevlerinde gecikmelere ve maliyet artışlarına yol açabilmektedir. INPHOMIR tarafından geliştirilen lazer tabanlı sensörler ise bu sorunun üstesinden gelmeyi vadediyor.

Lazerler, geleneksel sensörlere kıyasla daha hassas ve dayanıklı olduğundan uzay araçları zorlu koşullarda bile hassas bir şekilde navigasyon olarak kullanabilir ve görevlerini yerine getirebilirler.

INPHOMIR projesi kapsamında iki yeni lazer tabanlı sensör geliştiriliyor. Bunlar optik jiroskop ve lidar sisteminden oluşuyor. Optik jiroskop, uzay aracının hareketini ve yönünü ölçmek için kullanılırken, lidar sistemi ise aracın çevresinin 3 boyutlu haritasını oluşturuyor.

Avrupa Birliği, INPHOMIR projesine 5 milyon Euro yatırım yaparak bu teknolojinin geliştirilmesini ve uzay araştırmalarında kullanılmasını teşvik ediyor.