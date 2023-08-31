Uzay Çöplerini Temizlemek İçin NASA'dan Yeni Girişim: Uzay Torbaları!

SpaceNews'in haberine göre son umut TransAstra adlı bir şirket, yörüngedeki çöpleri temizlemek üzere tasarlanmış özel bir yakalama torbası üretmek için 850.000 dolar değerinde bir NASA sözleşmesi imzaladı.

Alçak Dünya yörüngesindeki uzay çöpleri, şu anda gezegenimizin yörüngesinde bulunan binlerce işlevsel uydunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat ve Çin'in yakın zamanda yörüngeye yerleştirdiği istasyon için ciddi ve süregelen bir tehdit oluşturmakta.

NASA'nın 2021'de yayınladığı bir rapora göre şu anda "bir uyduyu çarpma anında yok edebilecek bir beyzbol topu büyüklüğünde ya da daha büyük en az 26.000 uzay çöpü, uzay araçlarına ya da uydulara zarar verebilecek bir misket büyüklüğünde 500.000'den fazla çöp ve bir uzay giysisini delebilecek bir tuz tanesi büyüklüğünde 100 milyondan fazla çöp" bulunuyor.

Çöpler eski roket parçaları, hizmet dışı bırakılmış uydular ve bu nesneler arasındaki çarpışmalar sonucu ortaya çıkan parçalardan oluşuyor. NASA ve muadilleri enkazdan kurtulmanın farklı yollarını ararken, bir dizi özel şirket de bir gün bu sorunun üstesinden gelmek için kullanılabilecek sistemler geliştiriyor.

NASA'nın Uzay Torbası Planı Nasıl Çalışacak?

Kaliforniya merkezli startup tarafından geliştirilen torba, bir enkaz parçasını yakalamak için açılan ve tekrar kapanan şişirilebilir destekler kullanıyor.

Bu yeni girişimin ilk denemeleri yüzeyde gerçekleştirilecek. Başarılı olması hâlinde bir test görevi için alçak Dünya yörüngesine gönderilecek.

Ekip ayrıca yakalanan enkazın Colorado merkezli ThinkOrbital tarafından geliştirilmekte olan ve faydalı parçaların geri kazanılabileceği bir yörünge işleme tesisine taşınmasının yollarını arıyor.

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