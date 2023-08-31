Hackerlar Gözünü Uzaya Dikti: Teleskoplar Çalışamaz Hâle Geldi!

NOIRLab olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı bir açıklama yaptı.

Dünyanın önde gelen iki teleskobuna siber saldırı düzenlendiğini ve saldırılar sonucunda her iki teleskobun da geçici süreliğine çevrim dışı kaldığını söyledi.

Siber saldırının Hawaii'deki Gemini Kuzey Teleskobu ve Şili'deki Gemini Güney Teleskobu'na etki ettiği belirtildi.

Gözlemevlerine Hasar Verilmek İstendi!

Siber saldırının tam olarak neden yapıldığı şimdilik bilinmese de gözlemevelerine zarar vermek istendiği apaçık ortada. Gözlemevleri hedef alınarak uzay teleskoplarının işlevlerini yitirmesi amaçlanmış olabilir.

Belki de hackerların ihtimal dahilinde olan bu amaçları yerini bulmuş olabilir. Çünkü Gemini Kuzey Teleskobu ve Gemini Güney Teleskobu'nun dışında diğer küçük teleskoplar da bu saldırıdan etkilenmiş durumda.

ABD'nin kızılötesi astronomi araştırma ve geliştirme merkezi olan NOIRLab, siber saldırıyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

"Personelimiz, etkilenen tüm teleskopları ve web sitemizi mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrim içi hale getirmek için siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalışıyor."

Siber saldırı sonucunda geçici olarak operasyonları duran teleskopların, önümüzdeki günlerde yeniden araştırmalarına devam etmesi bekleniyor.

Uzaydaki gözlemevlerine karşı ilk kez gerçekleştirilmeyen bu saldırı, siber suçların ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha herkese hatırlattı.

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