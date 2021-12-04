1994'ten Kalan Uzay Çöpü ISS'e Yol Değiştirtti!

1994 yılından kalmış uzay çöpü, ISS'in (Uluslararası Uzay İstasyonu) yolundan çıkmak zorunda kalmasına neden oldu. Bu da Dünya'nın yörüngesindeki uzay enkazlarının gittikçe çoğalmasından kaynaklanan artan riske dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesine dönmeden önce 1994 yılına dayanan fırlatmadan geriye kalan bir parça uzay enkazından kaçınmak için neredeyse üç dakika boyunca 300 metreden biraz fazla alçak seviyede seyrettiğini bildirdi.

Haber, Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitry Rogozin'den geldi. Bu aynı zamanda gezegenin etrafını saran ve gittikçe de büyüyen çöp dalgasını içeren olayların en son haberi olma niteliğini taşıyor.

Uzay Çöpü İleride Uzay Görevleri İçin Sorun Olabilir

NASA, bu haftanın başlarında uzay enkazı ile ilgili endişelerde artış meydana gelmesi üzerine uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kalmıştı. Rusya ayrıca geçen ay bir füze testi gerçekleştirerek hizmet ömrünün sonuna gelen Rus uydusunu imha etmişti. ISS'teki astronotlar, enkaz alanını geçerken SpaceX Dragon Crew kapsüllerine güvenmişti.

Son zamanlarda uydulara karşı füze denemesi yapan tek ülke Rusya da değil. 2019 yılının başlarında Hindistan şu anda gezegenin yörüngesinde olan bir enkaz alanının ortaya çıkmasına sebebiyet veren bir uydu karşıtı füze testi gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri de 2008 yılında başarısız bir uyduyu güvenliği gerekçe göstererek imha etmişti. Çin de bundan bir yıl önce yani 2007 yılında kendi uydularından birini ortadan kaldırmak için harekete geçmişti.

Yörüngedeki Nesneler Çok Hızlı Hareket Ediyor

Bugün de görüldüğü üzere fırlatmaların ardından roket parçaları, atmosferde yanan diğer enkazlar da uzay çöpü oluşumunda olumsuz bir rol oynuyor. Bu elbette her zaman geçerli olmasa da zaman zaman enkaz yörüngede kalabiliyor ve bunlar onlarca yıl sonra ciddi bir tehdit haline gelebiliyor.

Uzay enkazının neden bu kadar endişe verici olduğunu anlamak için oradaki cisimlerin ne kadar hızlı hareket ettiğini düşünmek gerekiyor. NASA'ya göre yörüngedeki nesneler saatte yaklaşık 28.160 kilometreye varan hızlarda hareket ediyor. Oradaki uzay çöplerinin neredeyse tamamı metal olduğu için çarpışmalar sonucunda doğabilecek sorunlar da çok büyük tehdit niteliğinde olabilir.