Uzay Seyahati İçin Binlerce Dolar Döktü, Yolculuk İptal Oldu!

Uzaya gitmek, uzay yolculuğu yapmak çoğu insanın en büyük hayalleri arasında. Uzay seyahatleri fiyatları oldukça pahalı ancak bu parayı kolaylıkla gözden çıkarabilenler de var. Ahu Aysal, bu isimlerden biri. Uzayda yaşamı görmek için binlerce dolar ödeyen Uysal, hayalini gerçekleştiremedi.

Uzay Yolculuğu Hayal Oldu!

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın eski eşi turizmci Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Coop. şirketinin düzenleyeceği organizasyon ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. Amsterdam ve Bordeaux’da iki ayrı eğitime katıldıktan sonra yerçekimsiz ortamda uçmayı öğrenen Uysal, yolculuk iptal olunca 95 bin dolar ödediği ile kaldı.

Parayı Alamadı, Mahkemeye Verdi

Aysal, yaşadıklarını Posta gazetesine anlattı: “Söz konusu firmayı mahkemeye verdim. Davanın bitmesini bekliyorum. Paramı da hâlâ alamadım. Gel gör ki; bu hayalimden vazgeçmedim. Umudum sürüyor. Şimdi ‘Gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim. İçimde kaldı çünkü. Aklım orada. Dünden hazırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok” dedi. Ahu Aysal karantina günlerini de şöyle anlattı: “Anın tadını çıkarıp bahçede yürüyüş yapıyorum. Bir animist (doğanın bütün olarak ve her varlığın teker teker maddi varlığın ötesinde bir de ruha sahip olduğunu kabul eden düşünce akımı) olarak mutluyum. Kızlarım Ceyla ve Ala ile WhatsApp’ta ‘Ana Gemi ve Filikalar’ diye bir grup kurduk. Her gün görüntülü konuşuyoruz. Tabii kokularını çok özledim. Türkiye bu karantina sürecini iyi yönetti. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bana çok güven veriyor.”