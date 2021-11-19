Uzmanlar Uzaydaki Organizmalara Karşı Uyardı

Hakemli bilim dergisi BioScience'ta yayımlanan yeni bir makalede, uzaydaki organizmaların gezegenimize sızması ve gezegenimizdeki doğal dengeleri altüst etmesi tehlikesine karşın biyogüvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik taleplerde bulunuldu.

Uzaydaki Organizmalar Gezegenimizin Dengesini Bozabilir

Son yıllarda pek çok ülke ve kurum hızlı bir uzay yarışı içerisinde yer alıyor ve uzmanlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu sürecin bir felaketle sonuçlanabileceğinden endişe ediliyor. BioScience üzerinde yayımlanan yeni bir makale, özellikle uzaydaki organizmalara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.

Makalenin yazarlarına göre bu tehlike organizmaların gezegenimizden uzaya gidişi (ileri kontaminasyon) ile ilgili olabileceği gibi, uzaydan gezegenimize gelişi (geri kontaminasyon) ile de ilgili olabilir. Yapılan araştırmalar uzaylı organizmaların bu yolculuktan sağ çıkma ihtimallerinin düşük olduğunu gösterse de, imkansız olmadığını işaret ediyor.

Makalede imzası bulunan isimlerden birisi olan Adelaide Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Başkanı Phil Cassey, "Riskleri azaltmak için harekete geçmeliyiz. Bunun gerçekleşme ihtimali düşük olabilir ancak ekstrem sonuçlar taşıma potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi bu gibi riskleri inceleyebilmek ve önleyebilmek için invasion science yani istilabilim isimli yeni bir dal önerdi. Makalenin devamında bu bilim dalının organizmaları yeni ortama sokmanın nedenleri ve sonuçları hakkında araştırma yapabileceği kaydedildi.

Peki siz bu makale hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce, istenmeden, gezegenler arası organizma taşınması ne gibi sonuçlara yol açabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.