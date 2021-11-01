Uzay Turizmi Şirketi Yolcu Bulamadığı için Fırlatmayı İptal Etti

Şu sıralar uzay turizmine yönelik pek çok adımın atıldığını görüyoruz ancak mevcut çözümlerin hepsi, birkaç ortak sıkıntı arasında sıkışıp kalmış durumda. Benzer sorunlarla boğuşan uzay turizmi şirketi Space Adventures, yolcu bulamadığı için SpaceX ile ortaklaşa planladığı fırlatmayı iptal etmek zorunda kaldı.

Space Adventures Fırlatmayı İptal Etti

Geçtiğimiz ay dört amatör astronotun SpaceX Crew Dragon kapsülü ile Dünya'nın yörüngesinde birkaç günlük gezintiye çıktığını görmüştük ve bu adım, gelecekteki uzay turizmi çabaları için heyecan verici bir konsept olarak öne çıkmıştı.

Yine de yolculuğun bazı mevcut veya potansiyel sorunları, tıpkı tuvalet sorunları ve hastalık ihtimali gibi, yolculuğun muazzam maliyeti ile birleştiğinde çeşitli endişeleri beraberinde getiriyor. Nitekim Nevermind yolculuğunun tahmini 200 milyon dolarlık maliyeti, uzay turizmi için potansiyel hedefleri küçük bir demografik yapıda topluyor.

Bu alandaki öne çıkan ve tanınmış şirketlerden birisi olan Space Adventures, 2000'lerin başından bu yana uzaya birkaç turist göndermeyi başardı ancak 2009 yılından sonraki hiçbir planı gerçeğe dönüşmedi. Şimdi, SpaceX ile planladığı yeni etkinliğin de iptal edildiği duyuruldu.

Uzay turizmi şu an için gerçekten de oldukça lüks bir girişim olarak öne çıkıyor ancak bunu takip eden pek çok sorundan da bahsetmek mümkün. Bu doğrultuda uzay turizminin halkın tamamı için normalleşmesi belki de onlarca yıl alacaktır. O zamana dek gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzay turizminin genel popülasyona indirgenmesi için kaç yıla ihtiyacımız var? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.