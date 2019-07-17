Uzmanlar Yaşlandırma Uygulaması FaceApp'i Kullanmayı Önermiyor

Son zamanlarda sosyal medyada bir hayli popüler olan yaşlandırma uygulaması FaceApp'in büyük verinin yeni oyunu olabileceği ortaya çıktı.

Yaşlandırma Uygulaması FaceApp, Büyük Verinin Oyunu Olabilir

Çekildiğiniz resmi veya halihazırda galerinizde bulunan bir fotoğrafı kolayca yaşlandıran FaceApp uygulaması, günde 700 bin indirme sayısına ulaşmış durumda. Oldukça masum ve eğlenceli görünen bu uygulamanın büyük verinin yeni oyunu olabileceği konuşulmakta.

Teknoloji uzmanları FaceApp’in gizlilik ve mahremiyet konularında kullanıcılar açısından riskli bir uygulama olduğunu duyurdu. Güvenlik ve mahremiyet alanında uzman olan David Vaile, FaceApp hakkında şunları söyledi:

"Bu uygulama normalde istenenden çok daha fazla şey istiyor. Bu uygulamada kullanılan fotoğrafların herkes ile paylaşılmasına imkan tanınıyor ve bu uygulama bu verileri sonsuza dek saklama hakkına sahip oluyor. Fotoğrafı yüklediğinizde sizin verinizin nereye gönderildiğine dair detaylı bir bilgi yok. Uygulamayı indirmeden önce yazan anlaşma metninde fotoğrafların, şirket tarafından hemen herkesle paylaşılabileceğine onay vermiş oluyorsunuz"

FaceApp'i haberimizin hemen altında bulunan bağlantı üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz.

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