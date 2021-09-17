Yeni Zelandalı Çocuklar Uzun Bacaklı Dev Penguen Keşfetti

Çocuklar tarafından bulunan uzun bacaklı dev penguen fosili merak uyandırıyor. Massey Üniversitesi araştırmacıları tarafından detaylandırılan fosiller, Maori dilinde "uzun bacaklar" olarak adlandırıldı.

Antik Yeni Zelanda, inanılmaz çeşitlilikte büyük kuşlara ev sahipliği yapıyordu. Kairuku waewaeroa adındaki yeni keşif, 27 ila 35 milyon yıl kadar önce muhtemelen hayvanları avlayan, Dünya'da bilinen en büyük pengueni içeriyor.

Araştırmacılar, 2006 yılında şanslı bir grup çocuk tarafından keşfedilen bu muhteşem büyüklükteki hayvanı, penguen kataloğuna eklemiş durumda.

Öğrenciler, bir zamanlar çamurlu olan silttaşının artık katılaşmış tabakasında penguenin gövdesi, bacak ve kol kemiklerinin fosilleşmiş kalıntılarını keşfetti. Okul gezisindeki çocuklardan biri olan Steffan Safey verdiği demeçte, "Yıllar önce çocukken yaptığımız bir keşfin bugün akademiye katkıda bulunduğunu bilmek olağanüstü. Hatta bu yeni bir tür!" dedi.

Uzun bacaklı dev penguen: Kairuku waewaeroa

Massey Üniversitesi paleontologu Simone Giovanardi ve meslektaşları, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Kawhia Limanı'nda yaklaşık 30 milyon yıl öncesine ait kayalarda bulunan buluntuyu inceledi ve resmi olarak tanımladı. "Penguen fosilinin doğayı keşfeden çocuklar tarafından keşfedilme şekli, bize gelecek nesillere koruyucu olmaya teşvik etmenin önemini hatırlatıyor." dedi.

Massey Üniversitesi'nden zoolog Daniel Thomas, "Penguen, ilk olarak Otago'da tanımlanan Kairuku dev penguenlerine benzetildi, ancak çok daha uzun bacakları var" ifadelerini kullandı.

Bu uzun bacaklar, karada yürürken Kairuku türünden çok daha uzun, belki de yaklaşık 1,4 metre boyunda olmasına yol açtı ve ne kadar hızlı yüzebileceğini veya ne kadar derine dalabileceğini etkiledi.

Antik Yeni Zelanda kıtasında 2019'da keşfedilen 60 milyon yıllık, 1,6 metre yüksekliğindeki Crossvallia waiparensis ve 30 milyon yaşındaki Kairuku waitaki dahil olmak üzere en az 10 antik dev penguen keşfedildi.

Bazı araştırmacılar, 66 milyon yıl önce kuş olmayan dinozorların neslinin tükenmesinden kurtulduktan sonra, penguenlerin dev deniz yırtıcılarının yokluğundan yararlanabildiklerinden şüpheleniyor. Daha büyük bedenleri desteklemek için gereken bol kaynaklarla, yeni ekolojik nişlere yayılmış olabilirler (mezopredatör salınımı deniyor).

Fosili diğer türlerle karşılaştıran Giovanardi ve ekibi, K. waewaeroa'dan sonra bu penguen grubunda daha kısa bacaklara doğru bir eğilim olduğunu belirtiyor.