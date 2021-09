En Gerçekçi Evren Simülasyonu Yapıldı: Ücretsiz İndirilebilir!

Araştırmacılar, ücretsiz olarak indirilebilen en gerçekçi evren simülasyonu yaptı. Hep bilinen evrenin tamamını oturduğunuz yerden ayrılmadan keşfetmek istediyseniz şimdi tam sırası olabilir. Uluslararası çapta bilim insanlarının yer aldığı bir araştırma ekibi, 9,63 milyar ışık yılı büyüklüğündeki evrenin akıllara durgunluk verecek şekilde sanal versiyonunu oluşturdu.

Bilim insanlarının oluşturduğu sanal evren, Uchuu olarak adlandırıldı ve bugüne kadar geliştirilmiş en büyük ve en gerçekçi sanal evren olma unvanını üstlenmeye aday olarak gösterilebilir.

En Gerçekçi Evren Simülasyonu Nasıl Oluşturuldu?

Sanal evren, bilim insanları tarafından ATERUI II kullanılarak oluşturuldu. Japonya'da bulunan süper bilgisayar, oldukça yüksek bir performansa sahip olsa da bu büyüklükteki verileri parçalarına ayırmak ve nihai sanal evreni yaratmak toplamda 1 yıl sürdü.

Projede geliştirici olarak yer alan ve Chiba Üniversitesinde doçent olan Tomoaki Ishiyama, Uchuu'nun geliştirilmesi için 894 milyon 784 bin 853 görsele eş değer olan 3 PB veri gerektiğini belirtti.

Simülasyon, galaksilerin oluşumunu ve evrenin ilk aşamaları hakkında bilgi verebilecek devasa büyüklükteki karanlık maddelerin halelerine göz atma fırsatı tanıyor. Oluşturulan sanal evrenin oldukça büyük olması, evrenin erken safhalarını gösteren pek çok uzak bölgeleri içerdiğinden simülasyon da evrenin ilk aşamalarından bu yana nasıl evrimleştiğini öğrenmek için değerli bir araç haline geliyor.

Julia F. Ereza, Uchuu'nun bir zaman makinesi gibi olduğunu belirtti. Uchuu ile ileri ve geri gidilebilir, zaman durdurulabilir, tek bir galaksi yakınlaştırılabilir ya da galaksilere bir bütün halinde bakmak için uzaklaştırılabilir. Bu simülasyon sayesinde evrenin belirli sınırları içerisinde her an ve her noktada ne olduğu incelenip öğrenilebilir. Bu her an, ilk günden bugüne kadar geçen zamanı kapsıyor.

Bilim insanları tarafından oluşturulan simülasyon her ne kadar araştırmacılar ve bilim insanları için değerli bir araç olsa da normal insanlar da simülasyonu keşif amaçlı kullanabilir. Ekip, bütün simülasyonu isteyen herkesin ücretsiz olarak indirebileceği bir şekilde paylaştı.

Proje ücretsiz indirmeye açık olarak yayımlansa da 100 TB yer kaplıyor. Bu nedenle ciddi bir alana ihtiyacınız olduğunu belirtmek gerekiyor. Simülasyonu indirmek için projenin GitHub sayfasına gidebilirsiniz.