Vivo, Bütçe Dostu Yeni V40 Serisinin Türkiye'de Satışa Sunulacağını Açıkladı: İşte Özellikleri!

Güçlü özelliklere sahip bütçe dostu akıllı telefonlarıyla dünyada ve ülkemizde teknolojisevelerin kalbine taht kuran Vivo'dan sevindirici bir açıklama geldi. Çin merkezli marka, yakın zamanda tanıttığı V40 serisinin Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Vivo Duyurdu: V40 Serisi Yakında Türkiye'ye Ayak Basacak

Bilmeyenler için düzenli olarak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Vivo, geçtiğimiz aylarda V40 isimli yeni fiyat/performans odaklı yeni serisini resmen tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise yeni telefon serisinin ülkemize ayak basacağını açıkladı.

Çin merkezli teknoloji devi, Pro model hariç yeni V40 serine dahiil tüm cihazların yakında Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Bu da yalnızca ana model Vivo V40 ve V40 Lite'ın ülkemize ayak basacağı anlamına geliyor. Sevindirici haberi sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran firma, telefonların geliş tarihi hakkında ise net bir bilgi vermedi.

Vivo V40 Özellikleri

Ekran: 6,78 inç, 120 Hz yenileme hızlı, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED

6,78 inç, 120 Hz yenileme hızlı, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX882, f/1.8) , 50 MP ultra geniş kamera, ISOCELL GNJ sensör, OIS, ZEISS optik, 4K video kaydı

50 MP (Sony IMX882, f/1.8) , 50 MP ultra geniş kamera, ISOCELL GNJ sensör, OIS, ZEISS optik, 4K video kaydı Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5500mAh

5500mAh Şarj Hızı: 80W

80W Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

Vivo V40 Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 120 Hz yenileme hızlı, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED

6.67 inç, 120 Hz yenileme hızlı, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM: 8GB / 12GB

8GB / 12GB Depolama: 128GB / 256GB

128GB / 256GB Arka Kamera: 50MP (Sony IMX882, f/1.8), 8MP ultra geniş, 2MP portre

50MP (Sony IMX882, f/1.8), 8MP ultra geniş, 2MP portre Ön Kamera: 32MP

32MP Batarya: 5000mAh

5000mAh Şarj Hızı: 80W hızlı şarj

80W hızlı şarj Bağlantı: USB Type-C, Stereo Hoparlörler, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)

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