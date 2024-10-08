Vivo, Bütçe Dostu Yeni V40 Serisinin Türkiye'de Satışa Sunulacağını Açıkladı: İşte Özellikleri!
Vivo, uygun fiyatlı Vivo V40 akıllı telefon serisinin yakında Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı.
Güçlü özelliklere sahip bütçe dostu akıllı telefonlarıyla dünyada ve ülkemizde teknolojisevelerin kalbine taht kuran Vivo'dan sevindirici bir açıklama geldi. Çin merkezli marka, yakın zamanda tanıttığı V40 serisinin Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Detaylar haberde.
Vivo Duyurdu: V40 Serisi Yakında Türkiye'ye Ayak Basacak
Bilmeyenler için düzenli olarak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Vivo, geçtiğimiz aylarda V40 isimli yeni fiyat/performans odaklı yeni serisini resmen tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise yeni telefon serisinin ülkemize ayak basacağını açıkladı.
Çin merkezli teknoloji devi, Pro model hariç yeni V40 serine dahiil tüm cihazların yakında Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Bu da yalnızca ana model Vivo V40 ve V40 Lite'ın ülkemize ayak basacağı anlamına geliyor. Sevindirici haberi sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran firma, telefonların geliş tarihi hakkında ise net bir bilgi vermedi.
Vivo V40 Özellikleri
- Ekran: 6,78 inç, 120 Hz yenileme hızlı, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX882, f/1.8) , 50 MP ultra geniş kamera, ISOCELL GNJ sensör, OIS, ZEISS optik, 4K video kaydı
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 5500mAh
- Şarj Hızı: 80W
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
Vivo V40 Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 120 Hz yenileme hızlı, 1.5K çözünürlüğünde AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- RAM: 8GB / 12GB
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka Kamera: 50MP (Sony IMX882, f/1.8), 8MP ultra geniş, 2MP portre
- Ön Kamera: 32MP
- Batarya: 5000mAh
- Şarj Hızı: 80W hızlı şarj
- Bağlantı: USB Type-C, Stereo Hoparlörler, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)
Vivo V40 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Vivo'nun yeni akıllı telefon serisinde yer alan cihazların büyük bir kısmı tanıtıldı. İşte, Vivo V40 serisindeki telefon modelleri, özellikleri ve fiyatları!
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